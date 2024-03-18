Украинские законы предусматривают несколько сценариев, при которых выплаты могут быть прекращены, в частности, если человек постоянно переезжает за границу, если это не предусмотрено международным договором. Информация об этом содержится в уведомлении благотворительного фонда "Право на защиту".

Согласно закону об общеобязательном государственном пенсионном страховании Украины, выплаты пенсий могут быть остановлены в следующих случаях:

Если документы, из которых назначена пенсия, содержат недостоверные сведения.

В случае смерти пенсионера.

Если в течение шести месяцев пенсия не была получена через почтовое отделение.

В других случаях, предусмотренных законом, например, окончание срока обучения детей, получающих пенсию в случае потери кормильца, или в случае, когда пенсионер признается нетрудоспособным.

Если лицо, получающее пенсию за выслугу лет, трудоустраивается на должность, предусматривающую такую ​​же пенсию. Предусмотренный законом срок восстановления пенсионных выплат составляет десять дней после выявления причин, приведших к их прекращению, при восстановлении.

Если получатель не знает причины остановки выплат, он может обратиться с письменным запросом в Пенсионный фонд, чтобы получить официальный ответ, который может быть обжалован, включая судебный порядок. Заявление об этом можно подать через веб-портал ПФУ в своем личном кабинете.

Если пенсионные выплаты не получаются в течение года с текущего счета, банк обязан сообщить об этом соответствующему органу Пенсионного фонда не позднее 28 числа месяца, в котором эти обстоятельства возникли. В свою очередь получатель должен подать заявление в ПФУ. Также перерасчет пенсии может быть прекращен в случае, если банк исключен из перечня уполномоченных банков.

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