Травмы украинский защитник Роман получил в декабре 2022 года и был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Медицинский персонал в течение 394 дней оказывал лечение военнослужащему, который получил серьезные ранения во время истории бойца обнародован в Клинической больнице "Феофания" на странице Facebook.

Травмы Роман получил в декабре 2022 года. Он был госпитализирован в тяжелом состоянии с повреждением прямой кишки, предстательной железы, простатического отдела уретры и напряженной забрюшинной гематомой. Также были обнаружены переломы правой седалищной, лобковой костей, вертлужной впадины и правой бедренной кости.

Медики практически всех Центров и отделений больницы были вовлечены в его лечение. Хирурги, травматологи, урологи, отоларингологи, психиатры, психологи, реабилитологи, физические терапевты, специалисты Центра боли ставили на ноги украинского защитника. Роман перенес более 60 оперативных вмешательств, половина из которых – перевязки в условиях седака.

В связи с длительным пребыванием в больнице у Романа возникло множество осложнений, включая послеоперационные кровотечения, железодефицитную анемию, кишечную непроходимость, мочекаменную болезнь и COVID-19. Инфекционные осложнения, не отвечавшие на антибиотикотерапию, также были серьезной проблемой.

Однако благодаря усилиям врачей Роману удалось поставить на ноги. Во время продолжительной реабилитации парня поддерживала мама.

"Романа уже выписали из больницы. Ему провели эндопротезирование тазобедренного сустава за счет полного финансирования из государственного бюджета. Военный еще нуждается в реконструктивном восстановлении органов мочеполовой системы", - подчеркнули врачи.

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