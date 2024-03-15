Нам может казаться, что очистить микроволновку – это слишком сложно, но это далеко не так.

Вот как очистить микроволновку:

Хорошая новость: вам, вероятно, не нужно покупать чистящие средства — большинство из того, что вам нужно, скорее всего, уже есть в вашем амбаре. Чтобы справиться с беспорядком внутри микроволновки, нам нужно создать волшебное зелье, чтобы разбить и смягчить умышленный жир и хлам. Это можно сделать с уксусом, лимонным соком или пищевой содой, но начнём с уксуса. В миске, подходящей для микроволновки, смешайте 2 ст. белого уксуса и 2 стакана воды. Поместите этот водный раствор в грязную микроволновку и варите 5 минут, пока смесь не начнет пузыриться.

Оставьте миску в микроволновке на 15 минут, прежде чем открывать дверцу. Вы увидите, что начнет образовываться конденсат, который поможет ослабить грязь и очистить накопление паром. Осторожно (при помощи духовых перчаток) извлеките горячую миску, стеклянную тарелку и поворотную тарелку из микроволновки и начните протирать внутреннюю часть салфеткой из микрофибры . Если грязь и прилиплая еда остались, окуните губку в моющий раствор и слегка потрите; или воспользуйтесь влажной тряпкой и немного мыльного средства для посуды или разбавленного отбеливателя, чтобы точечно обработать особо устойчивые пятна. Примените такую ​​же обработку поворотного столика и стеклянной тарелки вне микроволновки. Закончив с чисткой, снова соедините все детали, и внутри ваша микроволновка станет сияющей, как новая.

Если в вашем амбаре нет уксуса (или вы хотите что-то другое, чтобы очистить от запаха горелого попкорна), используйте вместо него лимонный сок. Для этого соедините сок 1 лимона с 1 стаканом воды. И если вы хотите заменить его еще более нейтральным запахом, я могу предложить пищевую соду? Процесс по существу тот же: смешайте 2 ст. пищевой соды с 1 стаканом воды, разогрейте жидкость в микроволновке на 5 минут, оставьте на 15 и вытрите скраб.

Не забудьте очистить микроволновку и снаружи. Смочите губку, волшебную резинку или полотенце в том же растворе, который вы использовали для чистки внутренней части микроволновки, и начните протирать стенки микроволновки, включая дверцу микроволновки. Вытрите остатки влаги бумажным полотенцем или чистой тканью. Расстояние и помилуйся, как блестит твоя микроволновка.

Как часто я действительно должен чистить микроволновку?

Давайте будем реальными: большинство из нас не протирает микроволновку после каждого использования. Но если это часто используемый кухонный прибор, вы хотите убедиться, что ваш не станет уютным домом для растущих бактерий. Добавьте чистку микроволновки в свой еженедельный список. Ваша следующая миска супа будет вам благодарна.

Источник: bonappetit

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