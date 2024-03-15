Благодаря сотням сортов на выбор найдется помидор для каждого и в каждом огороде.
Вот несколько секретов огородников для достижения максимального урожая при выращивании помидоров.
Советы по выращиванию помидоров включают в себя соблюдение правильных инструкций по посадке, чтобы ваши растения были здоровыми и давали высокие урожаи свежих и вкусных овощей.
Когда лучше всего сажать помидоры?
Поскольку большинству сортов помидоров требуется много времени для созревания, многие садоводы предпочитают начинать с выращивания помидоров в помещении. Если вы выращиваете помидоры из семян, начинайте выращивать их за 6–8 недель до последних средних заморозков в вашем районе.
Помидоры сажают весной , когда почва прогреется.
Помидоры выращивают во всем мире. Их можно выращивать в традиционных огородах, на приподнятых грядках, в контейнерах, теплицах и даже в тюках соломы — практически везде, где есть 6–8 часов солнечного света в день, теплая температура и богатая, хорошо дренируемая почва.
Будучи нежной культурой теплого сезона, эти субтропические растения не переносят морозов.
Размножение помидоров:
Хотя большинство садоводов либо выращивают помидоры из семян в помещении, либо покупают рассаду помидоров для посадки прямо в саду, помидоры можно размножать уже существующими растениями, используя черенки.
Удалите листья с нежелательных побегов помидоров, которые в любом случае следует удалить со здоровых растений, поместите их в воду в солнечном месте, подождите, пока разовьются корни (около 3–4 недель), а затем посадите.
Вы также можете пропустить этап полива и посадить их прямо в землю. Корни будут расти на той части помидоров, которая находится под землей.
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