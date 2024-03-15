Нет ничего более полезного или вкусного, чем выращенный в домашних условиях помидор.

Благодаря сотням сортов на выбор найдется помидор для каждого и в каждом огороде.

Вот несколько секретов огородников для достижения максимального урожая при выращивании помидоров.

Советы по выращиванию помидоров включают в себя соблюдение правильных инструкций по посадке, чтобы ваши растения были здоровыми и давали высокие урожаи свежих и вкусных овощей.

Когда лучше всего сажать помидоры?

Поскольку большинству сортов помидоров требуется много времени для созревания, многие садоводы предпочитают начинать с выращивания помидоров в помещении. Если вы выращиваете помидоры из семян, начинайте выращивать их за 6–8 недель до последних средних заморозков в вашем районе.

Помидоры сажают весной , когда почва прогреется.

Помидоры выращивают во всем мире. Их можно выращивать в традиционных огородах, на приподнятых грядках, в контейнерах, теплицах и даже в тюках соломы — практически везде, где есть 6–8 часов солнечного света в день, теплая температура и богатая, хорошо дренируемая почва.

Будучи нежной культурой теплого сезона, эти субтропические растения не переносят морозов.

Размножение помидоров:

Хотя большинство садоводов либо выращивают помидоры из семян в помещении, либо покупают рассаду помидоров для посадки прямо в саду, помидоры можно размножать уже существующими растениями, используя черенки.

Удалите листья с нежелательных побегов помидоров, которые в любом случае следует удалить со здоровых растений, поместите их в воду в солнечном месте, подождите, пока разовьются корни (около 3–4 недель), а затем посадите.

Вы также можете пропустить этап полива и посадить их прямо в землю. Корни будут расти на той части помидоров, которая находится под землей.

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