Это может выглядеть легко, но на самом деле даже самому опытному весеннему уборщику может быть полезна информация о мойке окон.

К счастью, помыть окна достаточно просто. Существует много коммерческих средств для мытья окон, все они обещают придать «блеск без полос». Но мы обнаружили, что простое решение – одна часть белого уксуса на две части воды – является идеальным, если его смешать в бутылке с пульверизатором.

Независимо от того, выбираете ли вы магазинный или домашний раствор для чистки уксусом, начните с этих советов и методов, как помыть окна внутри и снаружи, чтобы сделать работу быстрой и легкой.

Как помыть окна внутри

Наполните ведро или большую кастрюлю чистой прохладной водой и добавьте несколько капель жидкого мыльного средства.

Положите большое банное полотенце под окно, чтобы собрать любые разлитые воды.

Используйте чистую ткань из микрофибры или губку, чтобы пройти по поверхности окна, начиная с верхней части вниз. Не забудьте также протереть раму, как изнутри, так и снаружи.

Тщательно сбрызните окно раствором уксуса и воды или, если хотите, коммерческим средством для мытья окон. Другой вариант – смешать одну крышку аммиака с двумя галлонами воды.

С помощью чистого полотенца без ворса (или черно-белых страниц газеты) высушите полностью окно Z-образными движениями. Вы также можете использовать чистые бумажные полотенца, чтобы высушить окна, если хотите.

Если грязь или полосы остались, распылите и высушите еще раз. (Грязные окна обычно требуют двух циклов опрыскивания и сушки.)

Имейте в виду: лучше всего работать в прохладный пасмурный день, чтобы мыльная вода и раствор для мытья окон не высыхали на окнах. Так помыть война будет проще всего.

Как помыть окна снаружи

На наружных окнах обычно больше грязи и пятен. Начните с промывки окон шлангом, затем наполните ведро чистой прохладной водой и добавьте несколько капель жидкого мыльного средства.

С помощью мягкой ткани из микрофибры пройдитесь по поверхности окна. Для высоких окон используйте губку (или мягкую швабру из хлопка или микрофибры) на столбе.

Тщательно промойте шлангом.

Сбрызните или протрите раствором уксуса и воды или коммерческим моющим средством.

Протрите окно досуха с помощью чистого ракеля с резиновыми лезвиями. Наклоните ракель к нижней части окна и работайте сверху вниз. Протирайте ракель чистым сухим полотенцем в нижней части каждого прохода. Кроме того, вы можете использовать чистое полотенце без ворса или газетные страницы, чтобы высушить окна.

Для стойких загрязнений и пятен, включая птичий помет, тщательно пропитайте уксусом и водой и дайте постоять несколько минут перед высыханием. Вы также можете попытаться потереть мягкой «скрабби» губкой, но не используйте стальную шерсть или жесткие чистящие ткани; они поцарапают окно.

Не пренебрегайте оконными сетками. Промойте простой водой, сбрызните раствором уксуса и воды, затем снова промойте простой водой. Перед заменой сетки на окнах дайте ей хорошо высохнуть.

Источник: bobvila

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