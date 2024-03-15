Красивую презентацию можно создать самому, а можно попросить помощи у ChatGPT. Главное — правильно написать ему, что нужно сделать. Существует пошаговая инструкция в работе ChatGPT благодаря которой вы сможете создать конкретную презентацию.

Как сделать презентацию с помощью чата GPT? Сначала нужно подготовить платформу. Начните с предоставления ChatGPT четкого описания того, что нужн осделать.

Речь идет о теме презентации, целевой аудитории и ключевых моментах, которые вы хотите донести будущему зрителю.

Далее, чтобы сделать презентацию с помощью чата GPT, обязательно будьте конкретны и сгенерируйте целенаправленный контент.

Для этого не отправляйте запрос, если же это произошло случайно - нажмите кнопку «Остановить генерацию», чтобы прекратить процесс.

Как запросити план презентации в чате GPT? Подготовив платформу, попросите ChatGPT создать четкий план презентации. Вы можете указать задание прямо: «Пожалуйста, создайте схему презентации PowerPoint на основе предоставленного мной брифинга» в конце вашего приглашения.

ChatGPT должен запомнить то, что было сказано в чате, таким образом, вы сможете вернуться к заданию, не повторяя одно и то же.

Как просмотеть и уточнить схему будущей презентации ChatGPT? Если вы увидите, что какой-то пункт указан неверно, попросите ChatGPT отредактировать его или предоставить дополнительные данные. ChatGPT хорошо работает при обмене данными между вами и программным обеспечением.

Как попросить ChatGPT внести правки в слайдах? Если структура презентации вас удовлетворила - попросите ChatGPT создать примечания к слайдам для каждого пункта. Для этого сделайте запрос: «Пожалуйста, предоставьте подробные примечания по каждому пункту схемы».

Когда у вас появится примечания для каждого слайда - нужно попросить ChatGPT создать подходящий текст для каждого слайда. Используйте для этого подсказку «Пожалуйста, предоставьте подходящий текст, который я могу разместить на каждом слайде».

ChatGPT обычно знает форматы различных стилей, поэтому вы должны получить текст, который поместится на слайдах и передаст самую необходимую информацию.

Последние новости Украины:

Как улучшить работу камеры в смартфоне, чтобы фото было красивее, чем у iPhone

Как настроить только что купленный смартфон, чтобы он не глючил.

Как максимально сохранить заряд аккумулятора на смартфоне.