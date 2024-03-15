При выращивании помидоров огородники могут сталкиваться со многими проблемами, поэтому нужно знать, как их предотвратить и спасти рассаду.

Одна из самых распространенных проблем с рассадой томатов – развитие черной ножки, гнили корневой шейки растений.

Черную ножку вызывает грибок, который быстро развивается, если неправильно ухаживать за рассадой. Главные причины – неправильный полив и слишком густой посев. В результате стебельки в прикорневой зоне загнивают, что приводит к гибели рассады.

Важно правильно проводить полив рассады томатов, только отстоявшейся теплой водой, не заливать растения. Избегайте слишком густого посева и своевременно пикируйте рассаду.

Пожелтение листьев рассады может провоцировать слишком высокая температура воздуха и его чрезмерная сухость. Также листья могут желтеть, если при посадке томатов использовали кислую почву, ведь эта культура нуждается в нейтральной почве.

Желтые листья также могут указывать на дефицит азота в почве, поэтому здесь ситуацию спасет добавление небольшой дозы азотных удобрений, но важно не переборщить, потому что из-за избытка азота рассада может вытянуться.

Кроме того, на листьях рассады помидоров иногда появляются пятна. Обычно это случается в результате солнечных ожогов, особенно если выращивать рассаду с южной стороны на подоконнике под прямыми солнечными лучами, в результате чего получим пятнышки белого или желтоватого цвета.

Еще одна распространенная проблема с рассадой томатов – скручивание листьев. Причинами этого может быть недостаточный полив, недостаточная подкормка или проблемы с корневой системой.

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