Вы проводите во сне около трети своей жизни, поэтому важно поддерживать свой матрас в чистоте, гигиеничности и хорошем состоянии.

Легко забыть почистить свой матрас , поскольку он обычно скрыт под простынями и постельным бельем. Однако регулярная чистка матраса может помочь снизить нежелательное накопление пыли, пылевых клещей, мертвых клеток кожи, плесени и бактерий.

В этом руководстве мы поможем вам показать, как почистить матрас, как освежить матрас – и многое другое.

Существует много простых и быстрых способов ухода за матрасом, чтобы дольше поддерживать его в отличном состоянии и гарантировать наилучшее соотношение цены и качества. Читайте дальше, чтобы узнать, как почистить матрас и наслаждаться более здоровой средой для сна.

Как почистить матрас за пять простых шагов менее чем за 5 фунтов

Проделайте наши пять простых шагов, чтобы очистить свой матрас и освежить его. Всегда не забывайте проверять инструкции производителя по уходу за матрасом перед чисткой и открывайте окна спальни, чтобы улучшить вентиляцию спальни.

Выполните эти пять шагов всего в 40 минутах с 1 часом ожидания.

Шаг 1. Снимите постельное белье и постирайте его

Начните снять с постели простыни, подушки и одеяло . Положите их на горячую стирку (но сначала проверьте этикетку!). Мы рекомендуем стирать при температуре выше 60°C, поскольку это поможет уничтожить микробы и пылевые клещи. Если возможно, высушите постельное белье на сильном огне.

Если у вас есть наматрасник, вам следует снять его и почистить.

Шаг 2: пропылососье матрас и кровать

Теперь, когда ваш матрас обнажен, вы можете начать его пылесосить. Убедитесь, что насадки пылесоса чисты. Используйте щетку или насадку для обивки на пылесосе, если она у вас есть.

Осторожно пропылесосите матрас и кровать небольшими участками, обращая особое внимание на швы, углы и щели, где может скапливаться пыль. Будьте осторожны, чтобы не повредить чехол и не сдвинуть наполнитель матраса. Не забудьте пылесосить под кроватью и по бокам, если кровать придвинута к стене.

Шаг 3. Дезодорируйте свой матрас

Слегка посыпьте небольшое количество пищевой соды на матрас. Пищевая сода помогает впитывать влагу и поддерживать ваш матрас в чистоте и свежести. Дайте настояться не меньше часа – чем дольше, тем лучше. Тщательно пропылососьте, чтобы удалить его.

Шаг 4. Очистите любые пятна из матраса

Всегда помните, что перед чисткой матраса следует ознакомиться с инструкциями изготовителя по уходу, поскольку для разных тканей могут потребоваться различные методы чистки.

Однако рекомендуем использовать очень мягкое моющее средство и теплую или холодную воду для точечной чистки матраса. Используйте чистую влажную ткань и следите, чтобы не намочить матрас. Тщательно проветрите матрас, чтобы убедиться, что он должным образом высох, прежде чем одевать постельное белье.

Шаг 5. Переверните матрас и повторите!

Ваш матрас двухсторонний? Вам нужно будет очистить другую сторону, повторив шаги с первой по четвертую. Однако, если ваш матрас односторонний, просто пропылесосите нижнюю часть, чтобы на ней не было пыли.

Источник: mattressonline

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