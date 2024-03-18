На сегодняшний день украинская минимальная заработная плата составляет 7100 гривен. Таким образом, если лицо работает по минимальной зарплате, его пенсионные выплаты будут относительно небольшими.

Эта информация предоставлена ​​на веб-портале Главного управления Пенсионного фонда Украины в Винницкой области. При минимальной зарплате Независимо от того, сколько лет стажа имеет лицо, если ее заработная плата равна минимуму, размер ее пенсии будет меньше минимальной выплаты. Поэтому Пенсионный фонд будет выплачивать только минимальную пенсию.

Таким образом, при минимальной зарплате в размере 7100 гривен, человек может ожидать минимальную пенсию в размере 2361 гривен.

Как проверить размер будущей пенсии:

Проверить свою пенсию можно на портале "Действие" по ссылке .

Чтобы проверить размер предстоящих выплат, выполните следующие шаги:

Войти в свой кабинет и выбрать раздел "Услуги". Щелкнуть "Пенсии, льготы и помощь" и выбрать необходимую функцию: "Справка о доходах пенсионера", "Назначение пенсии", "Пересчет пенсии", "Справка ОК-5", "Справка ОК-7" и другие. "Справка ОК-5" - информация о суммах заработка для начисления пенсии, страхового стажа, уплаты страховых взносов. "Справка ОК-7" – сведения о суммах заработной платы, с которой уплачивается ЕСВ и страховой стаж с 2011 года. Это позволяет определить страховой стаж для расчета сумм больничных, начисления пособия по безработице и прочее.

Требования к страховому стажу:

Пенсию в 60 лет смогут получить только те украинцы, которые приобрели стаж не менее 31 года. В противном случае им придется ждать до достижения возраста 63 или даже 65 лет.

Таким образом, в 2024 году для получения пенсии требуется:

в 60 лет – от 31 года стажа; в 63 года – от 21 до 31 года стажа; в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.

Важно отметить, что если в 65-летнем возрасте лицо не имеет страхового стажа не менее 15 лет, то оно также не получит пенсионных выплат. В таком случае лицу будет назначаться социальная помощь, известная как социальная пенсия.

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