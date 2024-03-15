Правило севооборота является чрезвычайно важным, чтобы получить максимальный урожай огурцов или любой другой культуры без дополнительных затрат.

Если одну и ту же культуру каждый год сажать на одном и том же месте, то для нормального урожая придется тратиться на дополнительные удобрения, а также на борьбу с вредителями.

Для роста и развития огурцов необходим определенный комплекс веществ, которые они впитывают из почвы, и на следующий год этих веществ становится слишком мало, а болезнетворные микроорганизмы, которые вредят огурцам, наоборот, накапливаются в почве.

Поэтому если в следующем году вы собираетесь снова высадить огурцы на том же месте, вам придется потратиться на удобрения и обработку почвы. Чтобы избежать такой ситуации, рекомендуется чередовать посадку овощей на грядках.

К примеру, огурцы лучше всего чередовать с томатами, ведь они требуют разных компонентов. Также хорошими предшественниками для огурцов могут быть горох, бобы или фасоль которые улучшат состояние почвы, обогатив ее азотом.

Кроме того, после сбора урожая огурцов и других овощей огородникам советуют посеять на месте сидераты, такие как горчица, люцерна или клевер.

Также важно правильное соседство овощей на огороде. Если у каждого овоща будут правильные соседи на грядке, вы сможете увеличить урожаи, уменьшить риск развития болезней и распространения вредителей.

Для огурцов хорошими соседями будут фасоль, капуста (кочанная, цветная, брокколи), кукуруза, горох, салат, редис, подсолнечник. Не надо сажать огурцы рядом с картофелем, дынями или травами.

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