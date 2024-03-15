Большие урожаи перца, огурцов, помидоров – это мечта любой хозяйки и хозяина.

Опытные огородники и фермеры теперь часто делятся своими секретами и лайфхаками в соцсетях, рассказывают, когда и где лучше посеять те или иные растения, как защитить их от болезней, как правильно ухаживать.

Так, Олеся из Белой Церкви решила поделиться своим опытом по выращиванию перца, помидоров, огурцов и других овощей.

По ее словам, помидоры и огурцы можно сажать с углублением – это очень хорошо для наращивания корневой системы, тогда она будет крепче.

"Но и здесь не нужно переусердствовать", - отметила хозяйка на своей странице в Инстаграм, добавив, что перцы и баклажаны она углубляла в стаканчиках по первой семядоле.

«Поэтому буду сажать, как уже растут в «стаканчиках», – рассказала пани Олеся.

Помидоры хозяйка сажала на расстоянии по 40-50 см.

"На грядке растут в два ряда, между рядами 40-50 см. Грядка где-то 70 см шириной.. вести буду черри и средние сорта в два ствола, крупноплодные в один", - рассказывала хозяйка.

Перцы она посадила на расстоянии 30 сантиметров друг от друга. В два ряда на грядке.

«Огурчики тоже посадила в два ряда, 50 см между собой и 50 см между рядами. Буду вести в один ствол по нитке, потому это не густо. Огурчики только для раннего урожая», - отмечала пани Олеся.

Баклажаны пани Олеся планировала сажать на расстоянии 40-50 см друг от друга, тоже в два ряда на грядке.

«На грядку ничего больше не добавляю, потому что сыпала за месяц до посадки перегной, пепел, был посеян с осени сидерат и с того года было много мульчи», - рассказала также хозяйка.

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