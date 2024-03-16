Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram поделилась рецептом нереально вкусных паровых вареников с творожной начинкой.
Для теста на вареники нам понадобятся:
- молоко теплое – 250 г
- сахар – 1 ст.л.
- соль - щепотка
- дрожжи живые – 20 г
- мука – 400 г
- масло – 1 ст.л.
Также шеф-повар решила добавить в тесто 50 г мака – вареники получились еще вкуснее и красивее.
Для начинки берем следующие ингредиенты:
- сыр кисломолочный – 500 г
- яйца – 2 шт.
- ваниль
- сахар – по вкусу
Сначала делаем опару. В теплое молоко добавляем 100 г муки, сахар и дрожжи, размешиваем все до однородности и оставляем в теплом месте на 15 минут, за это время опара хорошо поднимется.
После этого добавляем оставшуюся муку (еще 300 г), соль, растительное масло и промытый мак, все хорошо перемешиваем, накрываем тесто полотенцем и оставляем его подходить - на 1 час в теплом месте.
Чтобы приготовить начинку, просто смешиваем до однородности творог с яйцами, сахаром и ванилью.
Через час, когда тесто подойдет, обминаем его и тоненько раскатываем на припыленной мукой поверхности. Стаканом вырезаем из теста кружочки, выкладываем на них творожную начинку и залепляем вареники.
"Слепленные вареники варим на пару, примерно 7 минут каждую партию. Не забудьте хорошо смазать маслом, как саму пароварку, так и вареники, потому что будут прилипать", - подчеркнула шеф-повар.
Подавать такие вареники лучше всего со сметаной или с любимым джемом или ягодами.
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