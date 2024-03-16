Этот рецепт – идеальный вариант на Масленицу, вареники готовятся довольно просто, а благодаря одному секретному ингредиенту получаются еще более вкусными и аппетитными на вид.

Шеф-повар Валентина Кущ на своей странице в Instagram поделилась рецептом нереально вкусных паровых вареников с творожной начинкой.

Для теста на вареники нам понадобятся:

молоко теплое – 250 г

сахар – 1 ст.л.

соль - щепотка

дрожжи живые – 20 г

мука – 400 г

масло – 1 ст.л.

Также шеф-повар решила добавить в тесто 50 г мака – вареники получились еще вкуснее и красивее.

Для начинки берем следующие ингредиенты:

сыр кисломолочный – 500 г

яйца – 2 шт.

ваниль

сахар – по вкусу

Сначала делаем опару. В теплое молоко добавляем 100 г муки, сахар и дрожжи, размешиваем все до однородности и оставляем в теплом месте на 15 минут, за это время опара хорошо поднимется.

После этого добавляем оставшуюся муку (еще 300 г), соль, растительное масло и промытый мак, все хорошо перемешиваем, накрываем тесто полотенцем и оставляем его подходить - на 1 час в теплом месте.

Чтобы приготовить начинку, просто смешиваем до однородности творог с яйцами, сахаром и ванилью.

Через час, когда тесто подойдет, обминаем его и тоненько раскатываем на припыленной мукой поверхности. Стаканом вырезаем из теста кружочки, выкладываем на них творожную начинку и залепляем вареники.

"Слепленные вареники варим на пару, примерно 7 минут каждую партию. Не забудьте хорошо смазать маслом, как саму пароварку, так и вареники, потому что будут прилипать", - подчеркнула шеф-повар.

Подавать такие вареники лучше всего со сметаной или с любимым джемом или ягодами.

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