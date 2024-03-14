Вырастить полезный и вкусный зеленый лук на собственном подоконнике очень просто, но нужно обратить внимание на несколько важных нюансов по посадке и уходу.

Луковица для выращивания зеленого лука должна быть плотной, без признаков гнили и с достаточно развитой корневой чашкой.

Самый распространенный способ выращивания лука – в земле, хотя иногда его выращивают и в воде. Почва для выращивания зеленого лука должна быть нейтральной кислотности, рыхлой, с хорошим дренажем. Емкость лучше всего брать неглубокую, но широкую.

Лук устойчив к холоду, оптимальная температура для него составляет +18+20 градусов. При низких температурах лук будет проростать очень медленно, а критически высокая температура для него составляет +30 градусов.

Если вы хотите ускорить развитие зеленых и сочных перьев лука, температуру следует повысить примерно до +24+25 градусов. Кроме того, нужно беречь зеленый лук от сквозняков и холода, который может идти от окна.

Что касается полива, то зеленый лук вообще не требователен, главное не заливать луковицу, можно просто сбрызгивать водой перья.

Сразу после посадки лук не следует выставлять на подоконник (на свет и около батареи). Напротив, рекомендуется в течение первых 10 дней подержать его в затененном и прохладном месте – это будет способствовать активному развитию корневой системы.

А вот после этого лук уже потребует большого количества света, и если световой день короткий, следует использовать лампы для дополнительного освещения.

Последние новости Украины:

Как вырастить самый лучший урожай сладкого перца: основные правила.

Как неправильно поливать редиску: потрескается и будет горькой.

Как лучше замочить семена перца перед посадкой.