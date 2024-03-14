Пикирование является важнейшей процедурой в процессе выращивания перца, которая обеспечит рассаде достаточное пространство для питания и роста.

Пикирование рассады перца нужно проводить тогда, когда у саженцев будет сформировано по 2-3 настоящих листочка.

Пересадка - значительный стресс для растений, из-за которого молодые перчики в первые дни могут замедлиться в росте или привянуть, но если пикирование было проведено правильно, то это временно, растение быстро адаптируется и рост восстановится.

Во-первых, за двое суток до пикирования рекомендуется прекратить полив рассады.

Грунт для пикирования перца можно использовать такой, как и для посева: рыхлый, нейтральный по кислотности. Он должен включать в себя торф, полевую землю, песок и перегной.

Подготовленную почву насыпаем в индивидуальные емкости, не доходя 1-2 см до верха, и делаем небольшие лунки. Оптимальным объемом емкостей для пересадки считается 250-300 мл, то есть обычные одноразовые стаканчики не подойдут.

Осторожно отделяем саженцы перца (не выдергиваем их, а берем вместе с комом земли) и помещаем в емкости. Для этого можно использовать специальную лопатку или обычную ложку или вилку.

Не нужно глубоко закапывать растения в землю – углубляем их, не доходя до семядольных листочков. Пальцами осторожно уплотняем грунт вокруг. Поливаем рассаду отстоявшейся водой.

Кроме того, опытные гороники рекомендуют разместить на грунте кусочки фольги. Этот лайфхак позволит увеличить освещенность, что обезопасит рассаду от вытягивания.

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