Фудблогер раскрыла три простых секрета идеальных и вкусных сырников, которые можно приготовить и на завтрак, и на ужин.

Секреты сырников, которые обязательно получатся вкусными и красивыми, очень простые.

Так, вместо сахара можно использовать сахарную пудру, вместо муки – манку, а вместо яйца – только желток.

«И тогда идеальные сырники у вас точно получатся», – заверила фудблогер и автор страницы Виктория Марченко.

Также фудблогер поделилась рецептом сырников с маком и изюмом. Для их приготовления следует взять следующие ингредиенты: творог кисломолочный 5% 200 г, сахарная пудра 1 ст.л., манка 2-3 ст.л., 1 желток, столовая ложка мака, изюм.

«Сыр не должен быть слишком влажным! Если он такой, то стоит отжать лишнюю жидкость!», – посоветовала фудблогер.

Все ингредиенты необходимо соединить, сделать из теста «колбаску» и разделить ее на равные кусочки.

А из каждого кусочка руками или стаканом сформировать сырник.

Сырники обжариваем с двух сторон до золотистой корочки.

«Сначала жарить на среднем огне, а когда перевернуть, огонь свернуть на минимум», – поделилась еще одним советом Виктория.

Также фудблогер предлагает приготовить к сырникам соус. Это просто: смешать сметану со сгущенкой 1:1 и, при желании, добавить корицу.

Вот и все, идеальные сырники готовы!

Отметим, что вместо обычной муки некоторые хозяйки также используют рисовую. И жарят сырники не на обычном масле, а на кокосовом.

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