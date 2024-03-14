Один из самых простых способов освободить память на смартфоне Xiaomi – воспользовавшись программой «Безопасность».
Программа «Безопасность» на Xiaomi поддерживает два варианта очистки смартфона – простое и глубокое.
Программа «Безопасность» многофункциональная и позволит удалить кэш, ненужные файлы, дубликаты, пакеты установки. Кроме того, с помощью антивируса приложение поможет определить безопасность платежей и наличие вредоносных файлов и программ.
Еще одна польза от этого приложения – она поможет ускорить весь смартфон Xiaomi или конкретную игру.
Также это приложение Xiaomi поможет просмотреть мобильный трафик и установить ограничения, защитить приложения паролем и оптимизировать расходы заряда аккумулятора.
Как уволить память на смартфоне Xiaomi.
Чтобы запустить простую очистку памяти на смартфоне Xiaomi, необходимо открыть программу «Безопасность» и нажать «Очистка».
Программа просканирует память смартфона Xiaomi и предоставит данные, выбранные для удаления. Также можно увидеть размер занятого ими пространства на смартфоне. Выберите категории файлов, от которых хотите избавиться, и нажмите кнопку.
Через некоторое время память смартфона Xiaomi может оказаться снова засоренной, но можно настроить напоминание об очистке.
Как уволить память на смартфоне Xiaomi.
Настроить функцию просто – открыть меню программы «Безопасность» и выбрать «Очистка». Нажав на шестерню или три точки в правом углу экрана, можно включить параметр «Напоминать об очистке».
Освободить память на смартфоне Xiaomi также можно с помощью глубокой очистки. Это позволит избавиться, например, от ненужных фотографий, видео и другого контента, который хранится на смартфоне и стал ненужным.
Программа подскажет владельцу Xiaomi, какие файлы следует удалить в первую очередь. Например, укажет на редко используемые игры и программы, большие файлы и фотографии, которые дублируются.
Для того, чтобы провести глубокую очистку памяти на Xiaomi необходимо открыть программу «Безопасность» и выбрать «Глубокую очистку».
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