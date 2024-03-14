Главная задача состоит в том, чтобы наш телефон всегда был в безопасности и важно быть готовым к худшему сценарию развития событий.

Вот некоторые правила, которым, по нашему мнению, должен следовать каждый, чтобы обеспечить безопасность своих учетных записей в социальных сетях в телефоне.

Итак, как защитить телефон от хакеров:

Включить двухфакторную аутентификацию в телефоне - это нужно было добавить в первую очередь, потому что это самое простое, что можно сделать, чтобы защитить свои социальные сети или любую учетную запись в Интернете, если на то пошло.

Для тех из вас, кто не знает, двухфакторная аутентификация — это дополнительный уровень защиты вашей учетной записи в телефоне, в том числе, от хакеров. Вам нужно будет дважды подтвердить свою личность при входе в учетную запись либо с помощью текстового сообщения, почты, телефонного звонка и т. д.

Поддерживайте актуальность своих мобильных приложений на телефоне.

Обновление мобильных приложений может показаться сложной задачей, но это меньшее, что вы можете сделать, чтобы обеспечить безопасность всего на своем телефоне. Разработчики приложений стараются обновлять свои приложения и защищать их от новейших угроз, которые появляются почти каждый день.

Чтобы защитить телефон от хакеров, остерегайтесь подозрительной активности.

Всегда лучше отслеживать все, что происходит в вашей учетной записи. Чем раньше вы заметите любую подозрительную активность, тем скорее вы сможете принять меры и предпринять что-то, чтобы предотвратить взлом. Также лучше всего избавиться от учетных записей в телефоне, которыми вы не пользуетесь.

Будьте осторожны в общедоступных сетях, дабы защитить телефон от хакеров.

Доступ телефона к бесплатному Wi-Fi в кафе — это то, что нам всем нравится, но важно, чтобы вы понимали связанные с этим риски. Поскольку здесь мы говорим об открытой сети, буквально каждый имеет доступ к одной и той же сети, что только облегчает задачу злоумышленнику.

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