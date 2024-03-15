Если вы испытываете проблемы с временем автономной работы телефона, вот несколько шагов, которые вы можете предпринять, чтобы сохранить заряд батареи надолго.

Для начала, определите приложения на телефоне, которые используют большую часть энергии.

Некоторые приложения, такие как «Домой и экран блокировки», неизбежны, однако существует множество сторонних приложений, которые наиболее потребляют заряд батареи.

На iPhone перейдите в «Настройки» > «Аккумулятор», чтобы идентифицировать эти приложения и функции, чтобы решить, что вам нужно удалить.

Отключить фоновое обновление приложения, чтобы сохранить заряд батареи надолго:

Приложения используют сотовые данные в фоновом режиме, чтобы постоянно обновлять контент, что, в свою очередь, влияет на время автономной работы, даже когда вы не используете свой телефон. Об этом стоит помнить, если вы хотите сохранить заряд батареи надолго.

Иногда полезно включить эту функцию для определенных приложений, однако вы можете не захотеть, чтобы эта функция работала для приложений для покупок, игр и даже приложений для социальных сетей.

Чтобы изменить этот параметр, перейдите в «Настройки» > «Основные» > «Обновление приложений в фоновом режиме», затем отмените выбор приложений, которые вы не хотите обновлять в фоновом режиме, так вы сохраните заряд батареи на телефоне.

Отключить «Поднять для пробуждения».

У iPhone есть возможность автоматически включать дисплей, когда его берут в руки.

Подсветка — одна из основных причин, по которой батарея на телефоне разряжается быстрее, чем обычно, и ее следует немедленно выключить.

Отключите службы определения местоположения.

Если включено, прокрутите вниз до «Системные службы», затем снимите флажки со всех этих элементов. Если вы не используете службы определения местоположения, такие как GPS, просто выключите их.

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