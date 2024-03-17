Любой планшет может быть заражен вирусами и узнать это можно в том числе и благодаря некоторым признакам.

Последствия заражения планшета вирусами могут быть разрушительными, пишет Politeka.net.

Вирус на планшете может привести к потере личных данных, нарушению конфиденциальности, а также к финансовым потерям.

Вирусы на планшет попадают через вредоносные программы и приложения, через Wi-Fi или электронную почту, из-за уязвимости программного обеспечения и операционной системы. Попасть вирусы на планшет могут даже из-за вредоносной рекламы.

Как понять, что на планшете есть вирусы.

Кроме того, необходимо помнить, что опасность подстерегает даже на вредоносных сайтах. При их посещении такие страницы автоматически загружают вредоносное программное обеспечение на планшет. При этом делается это, конечно, без разрешения владельца планшета.

Понять, что на планшете есть вирусы можно по некоторым явным признакам. К примеру, быстрая зарядка аккумулятора может свидетельствовать, что устройство стало жертвой атаки вирусов.

Как понять, что на планшете есть вирусы.

Если ваш планшет внезапно стал медленнее или зависает, это тоже может быть признаком того, что он заражен.

Странные сообщения и реклама также являются признаками того, что планшет атаковали вирусы.

Незнакомые программы – очевидные признаки действия вирусов. Также в случае, если планшет заражен вирусами могут начаться необычные расходы и непонятные платежи.

Если замечены такие признаки, специалисты рекомендуют установить надежные антивирусные программы и осуществить проверку.

Если проблема не исчезнет, ​​следует обратиться к специалистам.

Для профилактики следует регулярно обновлять программное обеспечение на планшете.

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