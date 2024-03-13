Если планшет завис и экран не регаирует, есть несколько простых советов, которые помогут справиться с такой популярной проблемой.

Если планшет внезапно завис, это может свидетельствовать об аппаратных проблемах или программных, пишет Politeka.net.

Так, среди аппаратных причин зависания планшета – устаревшее оборудование, перегрев, повреждение элемента планшета.

Кроме того, следует иметь в виду, что если планшет не новый, он уже может просто не тянуть тяжелые для него приложения и быстро справляться с командами и задачами.

Один из самых быстрых способов решения проблемы зависания планшета – перезагрузка. Просто удерживайте кнопку питания в течение нескольких секунд, пока устройство не выключится. Затем снова включите его.

Что делать, если планшет внезапно завис.

Иногда планшет может зависнуть при зарядке. Это чаще всего случается, когда неправильно подобранный или поврежденный зарядный кабель.

Если планшет завис на зарядке, необходимо отсоединить зарядное устройство. Также лучше будет выключить все дополнительные устройства – наушники, сим-карты, карты памяти.

Еще один способ при зависании планшета – сброс настроек до заводских. Однако следует помнить, что такой способ может привести к потере данных.

Если планшет завис при использовании какой-либо программы. Следует зайти в настройки и остановить работу программы с последующим ее удалением.

Что делать, если планшет внезапно завис.

Если планшет не включается первое, что необходимо сделать – найти надежную зарядку, подсоединить к планшету и оставить так гаджет на 2-3 часа.

Кроме того, планшет может зависать из-за вирусов. Следовательно, необходимо установить надежные антивирусные программы и проверить гаджет.

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