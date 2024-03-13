С крабовыми палочками вкусными будут не только салаты и закуски, но и намазки на бутерброды.

Намазка с крабовыми палочками готовится очень просто и быстро. Буквально за 5 минут.

Итак, понадобятся крабовые палочки, плавленый сырок, 1 зубчик чеснока, сливочное масло – 50 г, соль и черный перец.

Крабовые палочки и плавленый сырок натираем на большой терке. Масло следует натереть на мелкой. Чеснок тоже нужно натереть. Добавляем соль и перец по вкусу.

Намазка с крабовыми палочками.

Перемешиваем и все, намазка с крабовыми палочками готова!

«Иногда так хочется», – отметила фудблогер «Ann and food», которая и поделилась этим рецептом намазки.

Отметим, что намазки с крабовыми палочками также отлично сочетаются с твердым сыром, яйцами и зеленью.

Также в такие намазки можно вместо сливочного масла добавляют майонез.

Намазка с крабовыми палочками.

Кроме того, перед подачей на стол бутерброды с такой намазкой можно украсить кусочками помидоров.

Добавим, что выбирая крабовые палочки в магазине, следует обратить внимание на их состав и внешний вид. Продукт должен состоять из сурими не менее чем на 30%. Хорошим составом для крабовых палочек являются 30% сурими, 30% воды, 30% крахмала и 10% примесей сои и специи.

Производители могут не указывать состав с процентами, поэтому следует выбрать те крабовые палочки, где сурими первая в списке.

Крабовая палочка должна быть белой, а не желтой.

Избегайте крабовых палочек с содержанием красителя Е-171. Это вещество, которое вредит организму.

Последние новости Украины:

Рецепт салата "Дамский" с крабовыми палочками: очень нежный и вкусный.

Не только крабовые палочки: что добавить в салат из пекинской капусты для нежного вкуса.

Рецепт роскошной закуски с крабовыми палочками.