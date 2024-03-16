В 2024 году в Украине были увеличены денежные выплаты, предоставляемые вместо "упаковка малыша". Этот проект, известный как монетизация "упаковка малыша", позволяет родителям получить компенсацию деньгами вместо набора необходимых вещей для младенца. По данным департамента социальной защиты Днепропетровской области, выплата компенсации в 2024 году составляет до 7689 гривен.

Директор департамента, Елена Крышень, объяснила, что деньги передаются единовременно на специальный счет, предназначенный для приобретения детских товаров, таких как средства гигиены, одежда, обувь, игрушки, ходунки и коляски.

Чтобы получить эту денежную поддержку, один из родителей ребенка должен обратиться в подразделение соцзащиты или ЦНАП. Заявление также можно подать онлайн на государственном портале "Действие", во вкладке "Малятко".

Важно отметить, что вдобавок к денежной компенсации, украинские семьи также имеют возможность получить "упаковку малыша". С 1 января 2024 года его стоимость выросла с 6816 до 7689 грн. Однако состав этого пакета пересматривается каждые 4 года с учетом мнения экспертов и представителей родителей младенцев совместно с ЮНИСЕФом.

Ранее Politeka также писала о помощи от 1500 гривен. Кто именно может ее получить – можно узнать в статье .

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