Бананы, как один из любимых фруктов потребителей, становятся более дорогими как в стране, так и по всему миру. Эта тенденция вызвана не только высокой ценой на бананы в украинских супермаркетах, но и глобальными изменениями климата, которые могут привести к дальнейшему повышению цен. Паскаль Лю, ведущий экономист Всемирного бананового форума, предупреждает о необходимости ожидания повышения цен из-за изменений климата, угрожающих урожаям в некоторых странах.

Одним из основных беспокойств экспертов является распространение фузариозного увядания TR4, грибковой инфекции, перешедшей из Австралии и Азии в Африку, а теперь и в Южную Америку. Эта болезнь, как только заражает плантации, приводит к гибели всех банановых деревьев. Глобальное потепление способствует мутации возбудителя этой инфекции, теперь атакует даже те сорта, которые ранее считались устойчивыми. Повышение цен становится необходимостью, если не будет значительного увеличения предложения, подчеркивает Лю.

Украина уже начала ощущать резкое повышение цен на бананы еще в 2022 году, когда за 12 месяцев стоимость фрукта выросла почти вдвое. Это явилось следствием усложнения логистики из-за активного вторжения РФ, заставляя страну перейти на автомобильный транспорт. Цены на бананы достигли отметки 67-70 гривен за килограмм до конца 2022 года и остаются на высоком уровне, учитывая глобальные тенденции. Бананы остаются наиболее экспортируемым фруктом в мире, где Эквадор играет ключевую роль, обеспечивая 26% мирового экспорта, а также Филиппины, Коста-Рика и Колумбия, также ведущие экспортеры.

Источник: bbc

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