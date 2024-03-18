Пенсионеры, проживающие в зонах активных военных действий в Украине, получат пособие от Организации Объединенных Наций. Это начисление будет производиться автоматически. Лица, имеющие право на это пособие, будут определены на основании информации из баз данных Пенсионного фонда, сообщили в этом Фонде.

Получить такую ​​дополнительную денежную помощь могут пенсионеры, которые отвечают следующим условиям: получают пенсию меньше 3250 гривен (с учетом всех дополнительных выплат и повышений); проживают в зонах активных или потенциальных военных действий; еще не получали дополнительных денежных выплат от международных организаций или пособий для внутренне перемещенных лиц с 1 марта 2023 года.

Дополнительная денежная помощь от Организации Объединенных Наций будет выплачиваться пенсионерам, проживающим в зонах активных или потенциальных военных действий в следующих областях: