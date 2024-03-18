Пенсионеры, проживающие в зонах активных военных действий в Украине, получат пособие от Организации Объединенных Наций. Это начисление будет производиться автоматически. Лица, имеющие право на это пособие, будут определены на основании информации из баз данных Пенсионного фонда, сообщили в этом Фонде.

Получить такую ​​дополнительную денежную помощь могут пенсионеры, которые отвечают следующим условиям: получают пенсию меньше 3250 гривен (с учетом всех дополнительных выплат и повышений); проживают в зонах активных или потенциальных военных действий; еще не получали дополнительных денежных выплат от международных организаций или пособий для внутренне перемещенных лиц с 1 марта 2023 года.

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Дополнительная денежная помощь от Организации Объединенных Наций будет выплачиваться пенсионерам, проживающим в зонах активных или потенциальных военных действий в следующих областях:

  • Днепропетровская;
  • Донецкая;
  • Запорожская;
  • Луганская;
  • Николаевская;
  • Сумская;
  • Харьковская;
  • Херсонская;
  • Черниговская.

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Ранее Politeka также писала о том, что у украинцев есть возможность получить пожизненные выплаты в размере до 50% прожиточного минимума. Узнать, кому именно могут предоставить такое право и каков размер этих выплат, можно прочитав статью по ссылке .