Если времени в обрез, а заряд батареи на смартфоне приближается к нулю, есть несколько способов ускорить процесс зарядки.

Применяя простые правила и маленькие хитрости, можно значительно ускорить процесс зарядки смартфона, не "угробив" при этом батарею.

Никто не станет отрицать, что смартфон, как правило, разряжается всегда в самый неподходящий момент.

Включите режим "в самолете" - он ограничивает количество энергии, которую тратит телефон. Это происходит благодаря отключению всех беспроводных подключений: Wi-Fi, сотовой связи, Bluetooth, GPS и радиочастотной связи ближнего действия (NFC). Когда телефон не выполняет эти дополнительные задачи, батарея может заряжаться быстрее, так как ее энергия направляется только на зарядку.

Закройте все приложения. Приложения, работающие в фоновом режиме, все равно продолжают потреблять энергию, даже когда пользователь не активно взаимодействует с ними. При этом зарядка батареи происходит медленнее, так как часть энергии тратится на поддержание работы этих приложений.

Зарядка - только оригинальная, та, что была в комплекте к телефону. Этот совет особенно важен для владельцев iOS, ведь фальсификат может навредить батарее и операционной системе смартфона и очень сильно замедлить сам процесс.

Заряжайте от розетки. Смартфон обычно заряжается быстрее от розетки, чем от USB-порта на компьютере. Это связано с количеством тока, который может получать телефон.

Температура. При зарядке следует найти помещение с умеренной температурой и снять чехол, чтобы не допустить перегрева.

Функция быстрой зарядки. Быстрая зарядка обычно использует более высокий уровень мощности, чем стандартная зарядка, что позволяет заряжать устройство быстрее. Кроме того, быстрая зарядка может быть "умной", то есть адаптироваться к конкретному устройству и определять оптимальный уровень зарядки для максимальной эффективности и безопасности зарядки.

Не пользуйтесь телефоном во время зарядки. Устройство тратит часть энергии на выполнение задач, что снижает скорость зарядки. Кроме того, это может негативно сказаться на качестве заряда и сроке службы батареи в перспективе.

Читайте также:

Как быстро зарядить телефон, если у вас мало времени: уловки, о которых не все знают

Как вдвое быстрее зарядить смартфон: простые лайфхаки, которые сэкономят время

Как быстро зарядить телефон, если у вас мало времени: проверенные лайфхаки