Стало известно, как можно быстро ускорить работу смартфона и повысить его производительность всего за пару минут,

От подвисаний и медленной работы смартфона не застрахован ни один аппарат. При этом эта беда типична и для бюджетных смартфонов, и даже дорогих современных устройств. Простые приемы помогут ускорить работу гаджета.

В большинстве случаев улучшить производительность смартфона не так уж и сложно.

Так, самым радикальным, но при этом надежным способом повысить скорость работы смартфона является сброс настроек смартфона до заводских.

Правда, есть и менее агресивные: отключить режим энергосбережения, если он активен, перезапустить аппарат и проверить наличие обновлений.

Если проблема остается, можно перейти к более серьезным мерам: удалить лишние приложения, отключить ненужные виджеты и визуальные эффекты, очистить внутреннее хранилище и деактивировать цифрового ассистента.

Своевременное отключение Wi-Fi

Так, постоянно включенный Wi-Fi ощутимо повышает нагрузку на аккумулятор, особенно если нет нормального сигнала. Эксперты рекомендуют приучить себя отключать поиск сетей Wi-Fi, когда надобности в Сети нет.

Регулярная очистка памяти

Нужно взять себе за правило держать свободными хотя бы 500 мегабайт внутренней памяти смартфона. Если этого не придерживаться, придется столкнуться с постоянными сбоями в его работе. Кстати, в критических случаях система сама выводит на экран уведомление с просьбой очистить хранилище. Но если память только приближается к переполнению, скорость смартфона может упасть без прямого сигнала о проблеме.

Потому необходимо регулярно удалять ненужные файлы и чистить кэш приложений. Особое внимание надо уделить мессенджерам, которые хранят очень много лишней информации.

Удалите лишние приложения

Чтобы ускорить смартфон, удалите программы, которые редко запускаются или пользователь не считает критично важными. Особенно это касается антивирусов и игр. Чем больше таких приложений на устройстве, тем выше нагрузка на процессор и оперативную память и тем ниже общая скорость смартфона.

Периодическая проверка смартфона на вирусы

Значительно замедлить работу смартфона могут и вредоносные программы. Чтобы избежать заражения устройства, нужно регулярно пользоваться проверенными антивирусами.

Проверьте наличие обновлений

Очень часто причиной медленной работы смартфона являются различные ошибки в коде Android или iOS. Обычно это происходит после обновлений, когда пользователи получают недоработанную версию операционной системы.

Оптимизация

Такая функция есть во многих смартфонах, ее включение существенно ускоряет работу устройства. Если же оптимизации нет в самом телефоне, такое приложение имеет смысл установить самостоятельно.

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