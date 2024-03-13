Известковый налет в чайнике не только непривлекателен, он также влияет на вкус поступающей из чайника воды, поэтому ваши чашки чая или кофе могут не иметь вкуса, если эту проблему не решить.

Известковый налет в чайнике не любит никто, ведь он портит внешний вид техники и даже может привести к ее поломке, так что всем нам нужно уметь удалить этого незваного гостя.

Как удалить известковый налет с помощью натурального средства для удаления известкового налета

С смягчителем воды или без него очищение воды все равно является ключевым фактором поддержания здорового чайника. Чтобы очистить чайник, мы рекомендуем использовать предметы домашнего обихода, а не приобретенные в магазине альтернативы.

Весь процесс очистки чайника не занимает много времени, и для очистки и удаления излишков известкового налета из чайника используется лимон или уксус.

Наполните чайник на ¾ воды или одним лимоном или равными частями воды и уксуса (подойдет домашний уксус).

Дайте настояться один час

Вскипятить чайник (трижды для лимона, один раз для уксуса)

Дайте ему остыть, затем тщательно промойте несколько раз

Снова вскипятите чайник, чтобы не было привкуса

Протрите чайник снаружи антибактериальным универсальным моющим средством и влажной тканью

Сделав это во второй раз, вы сможете удалить любые следы, которые могут испортить следующую чашку чая!

Некоторые люди также используют пищевую соду, чтобы удалить известковый налет, используя тот же метод, что и выше.

Еще один важный совет – не оставлять воду в чайнике после того, как вы закончите им пользоваться (стоячая вода способствует образованию известкового налета).

Процесс очищения следует повторять ежемесячно или около того, в зависимости от того, как часто вы используете чайник. Если у вас мягкая вода (вода с низким содержанием кальция и магния), вам вообще не нужно беспокоиться, как удалить накипь. Смягченная вода означает отсутствие меловых накоплений известкового налета, что значительно продлевает срок службы вашего чайника и других кухонных приборов.

Уменьшение количества известкового налета в вашем доме является одним из главных преимуществ установки смягчителя воды. 85% наших клиентов сказали, что их проблемы с известковым налетом разрешились с помощью умягчителя воды в их доме.

Источник: harveywatersofteners

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