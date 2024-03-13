Могут пройти месяцы, прежде чем полностью вы осознаете весь ужас ситуации – и тогда вы столкнетесь со слоями ожесточенного жира и грязи.

Очистить духовку менее чем за 5 минут – более чем реально. Просто следуйте нашим советам.

1. Убедитесь, что печь выключена и холодна

Прежде чем очистить грязь и излишки пищи, начните с очищения решеток духовки.

2. Смешайте собственный моющий раствор с пищевой содой и водой

Прекрасный прием для чистки духовки – это использование простого самодельного раствора из пищевой соды и воды.

Для всего метода вам понадобятся только пищевая сода, вода, белый уксус, влажная тряпка для посуды, резиновые перчатки и пульверизатор.

Аммиак также можно использовать как отличную альтернативу пищевой соде.

В небольшой миске смешайте 1/2 стакана пищевой соды с несколькими столовыми ложками воды, пока не получите пастообразное вещество.

3. Накройте духовку чистящей пастой.

Распределите вашу домашнюю пасту по всему внутреннему пространству духовки. Используйте для этого резиновые перчатки, если ваша духовка особенно грязная. Если паста приобретает коричневый цвет, это нормально.

Раньше обязательно закрывайте каждую часть духовки, включая стеклянную дверцу.

4. Оставьте на ночь

Оставьте раствор пищевой соды в духовке на 12 часов (или ночью). Между тем, возможно, будет хорошей идеей потратить это время, чтобы тщательно очистить стеллажи.

5. Протрите духовку

После того, как ваша духовка потратила 12 часов (или всю ночь) на замачивание в растворе пищевой соды, возьмите влажную тряпку для мытья посуды и протрите внутреннюю часть столько, сколько сможете. Лопаткой можно соскоблить любую твердую, проверенную пищевую соду в труднодоступных местах.

6. Сбрызните его уксусом

Налейте чуть-чуть белого уксуса в бутылку с пульверизатором и разбрызгайте им внутреннюю часть духовки, чтобы очистить тщательно и до блеска. Когда уксус вступает в реакцию с раствором пищевой соды, он начинает пениться – это нормально!

7. Последний раз протрите духовку

Возьмите влажную тряпку и протрите духовку окончательно, попытайтесь очистить каждый уголок и щель, чтобы убедиться, что остатки пищевой соды исчезли. Распылите дополнительный уксус, чтобы убедиться, что он чист на 100 процентов.

8. Замените решетки духовки

После того, как внутренняя часть духового шкафа будет полностью очищена и высушена, протрите решетки духовки и поставьте их обратно. Тогда привет! Ваша духовка сверкает чистотой и готова к использованию.

Источник: bhg

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