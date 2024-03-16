Вирусы для Android можно разделить на четыре основные группы, но все они опасны, поэтому нужно знать, как они себя проявляют на смартфоне.

Вирусы для Android могут воровать персональные пользовательские данные смартфона. В том числе фотографии, видео, личную переписку и т.д.

Вирусы на смартфоне Android также могут воровать данные кредитных карт, что приводит к исчезновению денег.

Кроме того, вирусы на Android способны устанавливать ненужное ПО, демонстрировать пользователю смартфона разную рекламу без его согласия.

Также вирусы способны опустошать баланс мобильного телефона и совершать другие разные вещи, от которых страдает владелец смартфона.

Понять, что на смартфоне Android появились вирусы можно по некоторым признакам.

Смартфон, зараженный вирусами, скорее разряжается. К єтому приводит вредоносное программное обеспечение.

Если на Android появились незнакомые приложения – это тоже один из признаков вируса.

Неожиданные рекламные сообщения – еще один повод напрячься. Вирусы могут вызывать появление рекламных сообщений на Android, даже если человек не пользуется приложениями.

Итак, если реклама появилась на главном экране – это признак наличия вируса.

Последствиями действия вирусов на Android также является ухудшение работы смартфона. Если гаджет начал работать медленнее, со сбоями, появляются неожиданные сообщения – гаджет необходимо проверить на вирусы.

Для того чтобы проверить Andriod на вирусы и быстро их удалить, необходимо установить минимум две антивирусные программы.

Если ваш смартфон начал работать медленно, появились сбои или выскакивают сообщения об ошибках, это также может являться следствием действия вирусов.

Также следует помнить одно из главных правил пользователя смартфона и другой техники – не устанавливайте приложения из непроверенных источников.

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