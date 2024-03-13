Любой гаджет не любит неожиданную встречу с водой. Еще бы, даже сейчас высокую степень защиты от проникновения воды (IP) имеют лишь единицы устройств. Большинство же смартфонов после "водных процедур" нуждаются в сервисном обслуживании и то если пребывание в воде не было слишком продолжительным.

Справка:

Код IP является международным стандартом, который оценивает защиту продукта от воздействий воды и посторонних частиц;

Показатель может варьироваться от 0 (без защиты) до 8 (полностью водонепроницаемый).

Ранг 1-4 означает, что продукт будет работать, если он подвергнется воздействию воды (брызги или капание воды), но не будет работать под водой, IPX5 и IPX6 означают, что продукт может противостоять струям воды под давлением.

Таким образом, падение смартфона в воду будет практически для каждого человека стрессовым опытом, но есть шаги, которые следует предпринять, чтобы минимизировать повреждения.

Итак, если телефон упал в воду, то первым делом нужно его вытащить из жидкости, выключить и снять чехол, чтобы ничто не препятствовало испарению влаги.

Далее вынимаем аккумулятор (если он съемный), SIM-карту и SD-карту для того, чтобы влага могла испариться из всех уголков. Кстати, карты можно протереть спиртом во избежание окисления - на исправности это не скажется.

Можно легко потрясти телефон, чтобы вода, если она проникла внутрь, вылилась наружу. Если возможно, рекомендуется протереть телефон мягкой тканью из микрофибры.

Очень многие люди по старинке бросают мокрый телефон в рис, так как этот продукт всегда считался популярным сорбентом, однако это далеко не самый эффективный метод. Еще бы, пыль и рисовая мука могут попасть внутрь гаджета и нанести ему дополнительный вред. Вместо этого лучше использовать сушильное средство, например силикагель или влагопоглощающие пакеты.

Если нет возможности сразу обратиться в сервисный центр, необходимо на 48 часов положить смартфон в сухое помещении с вентилятором или кондиционером с холодным воздухом (но не в сушилку, микроволновку и т. п.). Только после этого можно попробовать его включить.

Также не заряжайте телефон, пока он полностью не высохнет, ведь это может привести к короткому замыканию и еще больше повредить устройство.

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