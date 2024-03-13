Это блюдо порадует на завтрак, а также будет отличным, как перекус – быстрый, вкусный и питательный.

А на вид это блюдо на завтрак ну почти, как в ресторане, пишет Politeka.net.

«Очень вкусный и сытный завтрак, или даже перекус с собой, просто и быстро, а выглядит как в ресторане», – отмечает фублогер и автор страницы «Valeriia cooking», рассказывая об этом рецепте.

Что приготовить на завтрак.

Ингредиенты для приготовления завтрака понадобятся следующие: хлеб (фудблогер выбрала чиабатту), яйца – 3 шт, помидоры черри – 10-15 шт, половинка красного лука, бекон сырокопченый – 60 г, зелень, любимые специи, соль и перец, а также сыр моцарелла – 100 г и сыр чеддер – 40 г.

«Вместо этого всего можно использовать что-нибудь другое, но моцарелла самая главная. На фото у меня вчерашний салат с мясом, грибами и солеными огурцами и добавила помидоры, моцареллу и обычную вареную колбасу. Экспериментируем», - отметила автор кулинарной страницы.

Что приготовить на завтрак.

Ход приготовления очень простой: все ингредиенты мелко порезать. Яйца взбить и все измельченные ингредиенты выложить в смесь.

Из хлеба вырезать серединки и выложить готовую смесь.

Духовку нужно разогреть до 180 градусов и поставить завтрак запекаться на 25 минут.

«Крутой рецепт»,

«Класс! Теперь буду знать, чем порадовать мужа»,

«Вкуснятина» , – комментируют подписчики страницы этот рецепт завтрака или перекуса.

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