Когда дело доходит до грязи и грязи, которые часто попадают в дом, вы можете использовать общие методы чистки ковров, таких как промокание, горячая вода и моющий раствор. Осторожно потрите чистой посудной тряпкой или губкой, затем промокните или еще немного просушите. Если он уже высох, выполните такие действия:

• Осторожно удалите пятно стальной щеткой, а не протрите тканью, которая может затолкнуть его глубже в ковер.

• Чистка щеткой расщепит грязь и освободит ее от волокон.

Затем вы можете пропылесосить мусор. Возможно, вам потребуется сделать это несколько раз.

• Если под ней все еще находится пятно, воспользуйтесь нашей стандартной процедурой с раствором для мытья посуды и теплой водой.

Как вывести пятна крови