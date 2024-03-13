Вывести пятна с ковра часто кажется невозможным, но даже более чем ренально с хорошими советами.
Как вывести загрязнение и грязевые пятна
Когда дело доходит до грязи и грязи, которые часто попадают в дом, вы можете использовать общие методы чистки ковров, таких как промокание, горячая вода и моющий раствор. Осторожно потрите чистой посудной тряпкой или губкой, затем промокните или еще немного просушите. Если он уже высох, выполните такие действия:
• Осторожно удалите пятно стальной щеткой, а не протрите тканью, которая может затолкнуть его глубже в ковер.
• Чистка щеткой расщепит грязь и освободит ее от волокон.
Затем вы можете пропылесосить мусор. Возможно, вам потребуется сделать это несколько раз.
• Если под ней все еще находится пятно, воспользуйтесь нашей стандартной процедурой с раствором для мытья посуды и теплой водой.
Как вывести пятна крови
Кровь и другие жидкости организма могут образовывать противные пятна. Если оно уже высохло, вы можете воспользоваться той же техникой, которая описана выше, для борьбы с засохшей грязью. Расчистка стальной щеткой – это то, с чего начать.
Если влажное пятно или сухой метод не полностью удаляет пятно, выполните нашу стандартную процедуру чистки ковра. Но будьте готовы использовать моющий раствор из моющего средства посуды и теплой воды. Однако этого может быть недостаточно для выделения крови. Если у вас возникли проблемы, попробуйте:
• Сделайте раствор аммиака или белого уксуса и воды. Помните, что нельзя использовать нашатырный спирт, если у вас шерстяной ковер.
• Осторожно втирайте раствор в пятно и дайте нашатырному спирту или уксуса минимум пять минут, чтобы они впитались в кровь.
• Если аммиак действует, тщательно промокните, затем промойте и высушите. Будьте осторожны, чтобы не использовать слишком много воды во время полоскания, и всегда оставляйте ковер полностью сухим.
Как вывести пятна от рвоты
Это особенно неприятное вещество для очистки, и оно может нанести вред коврам, если ему дать возможность впитаться. Главное в отношении рвотных масс – действовать быстро и немедленно начать убирать. Мы знаем, что это неприятно, но это нужно делать.
• Сначала осторожно удалите как можно больше твердых веществ и поместите их в мусорное ведро.
• Когда у вас останется мокрое пятно, промокните его бумажным полотенцем, чтобы удалить как можно больше жидкости, а затем промокните моющим раствором. Вы можете сначала посыпать пищевой содой, если оно выглядит плохо.
• Осторожно протрите моющий раствор, промокните насухо и при необходимости повторите процесс. Чистящие растворы с использованием белого уксуса или лимонного сока также могут быть успешными и последние могут помочь скрыть запах.
Как вывести собачью и кошачью мочу
Мы любим своих домашних животных, но иногда с ними случаются небольшие несчастные случаи. Независимо от того, это моча, или экскременты, быть любителем животных – это желание убирать за своим питомцем. Вот как очистить пятно от домашних питомцев.
• Впитывайте как можно больше жидкости с помощью бумажных полотенец.
• Промокните влажной тряпкой, которую затем можно постирать.
• Смешайте 50/50 раствор белого уксуса и воды и опрыскивайте пятно.
• Затем промокните пятно чистящим раствором, приготовленным из ½ столовой ложки мягкого моющего средства без отбеливателя и литра воды.
• Протрите досуха и повторите, если необходимо.
• Если вы все еще страдаете от неприятного запаха, попробуйте посыпать это место пищевой содой и пропылесосить.
Источник: bosch
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