Пищевая сода является щелочью, а это значит, что она отлично растворяет жир. А поскольку он мягкий, он уничтожает жир, не разрушая очищаемую поверхность. Просто смешайте 3 столовых ложки пищевой соды с 1 стаканом воды. Используйте раствор на губке, чтобы очистить легкие пятна жира с жестких поверхностей, таких как столешницы, плита и даже кастрюли и сковородки.

Мыло для посуды

Брызги жира на прилавках, стенах и шкафах, когда мы готовим, но что делать, когда он попадает на вашу одежду? Как достать его из любимой рубашки или скатерти? Для таких мягких поверхностей брызни немного мильного средства непосредственно на пятно. Дайте мылу пропитаться примерно полчаса, прежде чем постирать белье в холодной воде.

Мыло предназначено для того, чтобы прикрепляться к молекулам жира и помогать смыть их, а мыло для посуды является одним из сильнейших борцов с жиром. Итак, когда вы используете каплю мыльного средства для предварительной обработки жирных пятен на одежде и другом белье, оно отлично очищает ткани от жира.

Соль и спирт

Вы знаете, как удалить жир из своей рубашки, но что, если он капает на кухонный ковер? Их нельзя просто бросить в стиральную машину. Для больших вещей, таких как подушки для стульев и другие мягкие принадлежности, вам понадобится соль и спирт. Смешайте одну часть соли с четырьмя частями спирта и сильно потрите смесью пятно, пока оно не поднимется. После того, как жир исчезнет и ваш раствор высохнет, пропылососьте излишки соли и влажной тряпкой вытрите оставшиеся следы. Такое средство тоже может отлично очистить жир.