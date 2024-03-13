Даже самый качественный динамик может стать загрязненной пылью, грязью и прочим, что может влиять на качество звука. При этом мало кто знает, как правильно его чистить, чтобы не повредить устройство.

Неважно, дорогой у человека смартфон или дешевый, у любого могут возникнуть проблемы с динамиком. Дело в том, что после длительных телефонных разговоров верхняя часть смартфона в районе разговорного динамика покрывается жирными следами. Часть этого загрязнения может попасть в динамик, что со временем однозначно приводит к уменьшению громкости звука. Кроме того, звук из динамика может стать обезображенным или вообще исчезнуть. Стало известно, как решить эту проблему.

Как оказалось, проблемы с динамиком на смартфоне могут быть разными, однако в большинстве случаев они решаются с помощью простых действий.

Например, прежде чем использовать средства для физической чистки динамика, следует убедиться, что проблема действительно заключается в аппаратной неисправности.

К примеру, проблема может быть связана просто с настройками звука. Таким образом, в первую очередь проверяется, не включен ли режим "Без звука" или "Вибрация", а также нужно проверить установленную громкость звука.

Затем перейдите в настройки и проверьте, не подключен ли телефон к беспроводному аудиоустройству, например наушникам.

Кроме того, сбои в работе динамика могут быть связаны с несовместимостью программы с устройством или конфликтом между программами. Попробуйте обновить программу или перезагрузить устройство, чтобы устранить возможные сбои.

Если громкость на максимуме, наушники не подключены, сигнал оператора максимальный и никаких других проблем нет, можно смело переходить к очистке.

Важно!

Обеспечьте безопасность процедуры, выключив устройство перед началом процедуры чистки. Отключите смартфон от сетевого блока питания и Power Bank.

Возьмите какую-нибудь щетку с мягкой щетиной, например, детскую.

Поставьте свой смартфон на боковую грань, любую горизонтальную поверхность.

Не нажимая на динамик, аккуратными движениями счищайте грязь сверху вниз, периодически сдувая его.

Повторите эти действия несколько раз.

Важно!

В любом случае при очистке динамика нельзя использовать сжатый воздух в баллонах. С помощью него можно задуть грязь еще глубже.

После завершения чистки необходимо протереть корпус телефона салфеткой или специальным средством для оргтехники.

В случае серьезного загрязнения, если грязь присох и не устраняется щеточкой, можно попробовать использовать спирт на щетке или хлопчатобумажную палочку для более эффективной очистки.

Самостоятельная чистка динамиков смартфона: оговорки и ошибки:

избегайте использования острых предметов, таких как игла или зубочистка, так как они могут повредить динамик;

не используйте разные жидкости. Промывка жидкостью динамика может привести к короткому замыканию или привести к коррозии внутренних элементов;

избегайте чрезмерного давления при чистке;

не используйте агрессивные химикаты, которые могут привести к повреждению мобильного устройства.

Кстати, довольно часто проблема со звуком может быть связана с попавшей в динамик водой. В этом случае можно попытаться высушить смартфон, используя сухую ткань или фен на низкой мощности.

Используйте приложения для чистки

Существуют также специальные приложения, которые могут помочь улучшить качество звука на смартфоне без необходимости разборки устройства или физической чистки динамика.

Приложения, которые предлагают "чистый" динамик или с помощью специально созданного звука, выталкивающего пыль, включают: Wave Clean, Speaker Cleaner, Fixmyspeakers, их и не только вы можете найти в Google Play или App Store.

Если ни одно из решений не помогло вам восстановить работу динамика на устройстве Android, возможно, проблема связана с аппаратным дефектом. В этом случае рекомендуется обратиться в сервисный центр для диагностики и ремонта.

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