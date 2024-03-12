Эти советы помогут избегать распространенных ошибок в процессе выращивания помидоров и получить максимально щедрый и вкусный урожай.

Огородники часто допускают некоторые ошибки в посадке и уходе за томатами, которые мешают формированию щедрого урожая помидоров.

Сроки высадки помидоров

При высадке рекомендуется, чтобы ночная температура не опускалась ниже +10 градусов, хотя рассада может пережить кратковременные похолодания до 0°C, тогда растения просто приостановят рост, а когда вернется тепло, быстро вернут активность. Оптимальная дневная температура для томатов составляет около +25 градусов.

Формирование кустов томатов

Необходимо прореживать боковые побеги и обрезать верхушку растений, иначе томат пустит все силы на развитие зеленой массы, получится большой куст с недостаточным количеством плодов.

Пасынкование

Оптимальное время для пасынкования – когда пасынки достигают длины 3-4 см – тогда они легко отделяются от стебля, не причиняя вреда растению. Осторожно удаляйте пасынки у самого основания, не оставляя "пеньки", потому что на их месте быстро могут развиться вредные микроорганизмы.

Полив томатов

Каждый день поливать томаты – это распространенное заблуждение огородников. Помидоры нуждаются в обильном, но не частом поливе - ориентировочно один раз в пять-семь дней. Поливаем осторожно, чтобы вода не попадала на листья, поскольку чрезмерная влажность может способствовать развитию фитофторы.

Болезни и вредители

Лучшее лечение – это профилактика. Ждать поражения растений болезнетворными микроорганизмами – плохой вариант, необходимо принимать профилактические мероприятия и обрабатывать томаты.

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