Украинцам рассказали, как изменились тарифы в государстве за 2024 год.

В 2024 году произошли значительные изменения в тарифах на коммунальные услуги, большинство из которых вступили в силу весной. В целом, цены на эти услуги за период с 2023 по 2024 год повысились на 12,7%, согласно данным Госстата.

Наибольший рост цен наблюдался в сегменте электроэнергии, где тариф поднялся на 69,7%. В то же время, средняя стоимость водоснабжения уменьшилась на 0,8%, хотя это не учитывает ожидаемого увеличения в ценах в крупных городах Украины. Тарифы на электроэнергию постепенно выросли с июня 2023 года, достигнув 2,64 грн за 1 кВт*ч, независимо от объема потребления. При этом:

для потребителей до 150 кВтч в месяц тариф составлял 1,44 грн; при большем потреблении – 1,68 грн/кВт час.

Помимо электроснабжения, другие коммунальные услуги также подорожали:

уборка мусора – на 4,5%;

услуги по управлению многоквартирными домами – на 4,2%;

содержание и ремонт жилья – на 3%.

Тарифы на отопление, газоснабжение и горячую воду остались неизменными, поскольку повышение цен на нынешний отопительный сезон не предполагалось. В среднем цены на водоснабжение снизились на 0,8%, а также канализацию – на 0,5%.

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