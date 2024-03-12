Четыре категории украинцев могут получить денежную помощь до 3 тысяч гривен.

Некоторые украинцы могут получить финансовую поддержку в размере от 300 до 3 тысяч гривен. Эта помощь будет доступна четырем категориям лиц. Согласно сообщению благотворителей международной платформы Direct Help, эти деньги выделят для граждан Украины, относящихся к определенным категориям. Для получения этой помощи необходимо подать заявку.

Категории получателей включают переселенцев, малообеспеченные семьи, многодетные семьи и людей с инвалидностью. Однако стоит отметить, что минимальная сумма выплаты составляет 300 гривен, а максимальная не превышает 3 тысячи гривен. Поддержка будет доступна жителям любого региона Украины, но особый приоритет имеют указанные категории граждан.

Для того, чтобы воспользоваться этой помощью, украинцам необходимо заполнить специальную заявку по указанной ссылке. Важно помнить, что одной из обязанностей получателя является предоставление обратной связи со спонсорами и представление отчетности об использовании целевых средств.

Ранее Politeka также писала о гражданах, которым могут предоставить субсидию на оплату коммунальных услуг. Речь идет об украинцах, которые тратят более 15% общего дохода на коммуналку. Однако безработным, за исключением лиц с длительной болезнью, временно ограничивающей их способность к труду, такая помощь не предоставляется.

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