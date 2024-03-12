Чтобы избежать риска заражения, очень важно следить за тем, как часто мы чистим наши телефоны и другие гаджеты.

Сегодня спутник и помощник буквально каждого человека – смартфон – также является основным переносчиком бактерий и вирусов.

Исследования показывают, что любые телефоны, к которым мы прикасаемся бесчисленное количество раз в день, являются одним из самых грязных предметов, с которыми мы регулярно сталкиваемся.

Примерно десять лет назад ученые обнаружили, что на поверхности смартфона в десять раз больше бактерий, чем на сиденьях унитазов.

Также исследования показывают, что люди проверяют свои телефоны около 96 раз в день, примерно каждые 10–12 минут, перекладывая эти устройства с грязных рук на лицо во время разговоров. Некоторые даже приносят свои смартфоны в туалеты, причем зачастую без последующего мытья рук.

Отмечается, что мобильный телефон может играть значительную роль в передаче возбудителей гриппа и других вирусных респираторных инфекций, в том числе коронавируса COVID-19.

Стафилококковые инфекции, в том числе устойчивый к антибиотикам метициллин-резистентный Staphylococcus aureus, вызывающий тяжелые заболевания, такие как сепсис и пневмония, также можно заразиться через смартфоны.

Чтобы мобильные телефоны не попали в список самых грязных вещей, необходимы два главных правила:

Соблюдение строгой гигиены рук, тщательное мытье рук в течение не менее 20 секунд после посещения общественных мест и туалетов с вытиранием одноразовыми бумажными полотенцами. Рекомендуется иметь при себе антисептические салфетки или другие средства для легкой очистки рук.

Очень важно регулярно обрабатывать смартфон антисептическими средствами, уделяя особое внимание местам соприкосновения устройства с лицом. Салфетки и гели на спиртовой основе являются наиболее эффективными для борьбы с респираторными вирусными инфекциями, гриппом и коронавирусом.

Важно подчеркнуть, что если у телефона есть чехол, его следует снять и почистить отдельно или, вообще отказаться от чехла.

Подчеркивается, что чистки смартфона раз в неделю или даже раз в день может быть недостаточно. По данным исследований, смартфоны следует чистить после каждого посещения общественных мест, общественного транспорта и т. д. и обязательно в конце рабочего дня.

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