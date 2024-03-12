В этом рецепте вкусных блинов, которые быстро и просто готовятся, всего три ингредиента.

Такие блины будут прекрасно смаковать, например, на завтрак. Ведь готовятся они не только просто, но очень быстро.

Рецептом банановых блинов без сахара решила поделиться фудблогер и автор страницы Tasty Stories.

«Очень люблю эти блины, особенно когда снова начинаю похудение. А мои подружки готовят их своим деткам. Потому что они получаются очень сладкие, но совсем не содержат сахара», - отметила автор страницы с рецептами.

Ингредиенты для приготовления таких блинчиков необходимы: бананы – 6 шт, яйца – 4 шт, мука – 1 ст.л. с горкой

Блогер уточнила, что она использует рисовую муку.

Ингредиенты соединяем в миске и перебиваем блендером в однородную массу.

Рецепт прекрасных блинов на завтрак без сахара.

Разогреваем сковороду и наливаем блины – потихоньку, чтобы очень не растекались. Накрываем крышкой и убавляем огонь меньше среднего.

«Когда появятся пузыри на верхней части блина – время переворачивать. Переворачиваем силиконовой лопаткой очень аккуратно, потому что тесто нежное. Жарим немного на другой стороне. Снимаем на тарелочку», - рассказала кулинар о ходе приготовления банановых блинчиков без сахара на завтрак.

Рецепт отличных блинов на завтрак без сахара.

Интересно, что с ботанической точки зрения банан – это не фрукт, а ягода. Бананы – источник углеводов, клетчатки, минералов и витаминов. В то же время, их состав и пропорция существенно изменяются – это зависит от спелости банана.

В бананах, кроме всего прочего, содержатся антиоксиданты флавоноиды, в частности, катехины, которые полезны для сердца.

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