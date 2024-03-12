Если проблема после всех манипуляций остается, возможно, требуется профессиональное обслуживание или ремонт устройства.

Во время работы со смартфоном или привычном его использовании для бытовых нужд постоянно есть потребность в зарядке и правильной работе устройства. Однако смартфон после полугода использования начинает активно терять объем аккумулятора и есть важные моменты, о которых стоит помнить, если однажды вы натолкнулись на проблему того, что техника прекращает заряжаться.

Сначала нужно проверить розетку, кабеля и адаптер питания, если телефон не заряжается. Первым делом убедитесь, что заряд поступает в ваш телефон.

Попробуйте беспроводную зарядку, если таким образом телефон начал заряжаться, то проблема в зарядном устройстве. Если же нет, то перейдем к следующим пунктам.

Если устройство не полностью разряжено, попробуйте перезагрузить его. Это позволит очистить память, перезапустить системные процессы и часто решить проблемы, вызванные сбоями в программном обеспечении, включая проблемы с зарядкой.

Нужно также проверить, не перегрелся ли смартфон. Это может привести к тому, что он перестанет заряжаться. Если вы играли долго или смотрели видео, попробуйте закрыть ресурсоемкие приложения, снять чехол и дать устройству немного остыть, прежде чем снова подключить его к зарядке.

Нельзя дать телефону попасть под воздействие влаги. Даже если ваш телефон имеет защиту от влаги, капли воды внутри разъема могут вызвать блокировку зарядки для предотвращения повреждений. Осторожно осмотрите разъем.

Очистите разъем от мусора, поскольку пыль и грязь могут накапливаться внутри разъема, препятствуя правильному подключению кабеля.

Если вы долгое время не проверяли обновления для своего ОП, важно также провести диагностику, Проверьте наличие обновлений операционной системы и установите их, если они доступны.

Не забывайте о зарядке в безопасном режиме. Перезагрузите ваш телефон в безопасном режиме, чтобы проверить, вызвана ли проблема сторонним программным обеспечением. Это особый режим работы, при котором запускаются только системные процессы и минимальное количество служб.

Один из способов очистить вредоносные ПО, мешающие корректной работе, это сброс настроек, однако он удалит все ваши установленные программы и скачанные файлы.

После выполнения сброса проверьте, заряжается ли ваш смартфон. Если проблема остается, возможно, требуется профессиональное обслуживание или ремонт устройства.

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