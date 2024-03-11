В Днепре пройдет суд по командиру взвода. Ему инкреминируют похищение военного имущества для собственного обогащения. Об этом подробнее сообщила Специализированная прокуратура в сфере обороны Восточного региона.

Следствие в ходе расследования установило, что командир взвода похитил вверенное ему военное имущество, а именно: бинокуляр ночного видения Archer NVGA-15, который с годами продал.

В результате действий злоумышленника - командира взвода, государство понесло убытки на сумму, приближающуюся к 400 000 гривен. За такое нарушение, предусмотренное статьей, преступнику может грозить заключение сроком до 15 лет.

Предварительное расследование этого дела проводилось следователями Территориального управления Государственного бюро расследований в Краматорске с оперативной поддержкой отдела по борьбе с коррупцией Службы безопасности Украины.

Стоит также напомнить, что в это время в Киеве полицейские задержали мужчину, который имел при себе 14 свертков с психотропами. Во время обыска в его доме правоохранители обнаружили еще часть запрещенных веществ. Общая стоимость изъятого по ценам "черного рынка" - более 500 тысяч гривен. Подозреваемому в этом преступлении грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества. В настоящее время он находится под стражей.

Последние новости Украины:

Напомним, разведенный отец двоих детей отказался от службы: мужчине присудили наказание.

Как сообщала Politeka, суд наказал украинца за неявку в ТЦК.

Также писала Politeka, украинец отказался от службы в ВСУ из-за своего туберкулеза и неграмотности.