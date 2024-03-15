Посев перца

Перец нуждается в тепле и солнце, чтобы процветать. Тепло особенно важно для прорастания, а затем для содействия сильному росту рассады, поэтому в большинстве климатических условий ее следует начинать выращивать в помещении или под укрытием. Высевайте семена в конце зимы или ранней весной, не позднее чем за два месяца до последних заморозков.

Посейте в горшки или лотки с исходной смесью семян. Разместите семена по крайней мере на 2,5 сантиметра друг от друга по всей поверхности, а затем накройте немного смесью. При работе с семенами особо острых сортов следует надевать перчатки – и, пожалуйста, не тереть глаза после прикосновения к ним! Полейте семена с помощью мелкого пульверизатора.

Лестница появляется быстро, если горшки или лотки помещают на тепловой коврик или в нагретый пропагатор, настроенный приблизительно на 21ºC. Кроме того, закрепите прозрачные полиэтиленовые пакеты на горшках с помощью резиновой ленты, а затем переместите их на теплый подоконник для прорастания.

Когда лестница появится, снимите крышки, а затем выращивайте в теплом и светлом месте. Через несколько недель аккуратно пересадите рассаду в собственные горшки. Делайте это, пока они еще достаточно маленькие, но достаточно большие, чтобы их можно было справиться, и всегда держите рассаду за листья, а не за нежные стебли. Если у вас есть осветительные приборы, они помогут рассаде хорошо стартовать, пока дни еще короткие.

Продолжайте выращивать, снова высаживая молодые растения в горшки, если корни заполнят горшки до того, как они будут готовы к посадке.

Как высаживать рассаду перца

Перец любит солнечный свет, поэтому зарезервируйте для него место на полном солнце, где они будут получать не менее шести часов прямого солнечного света ежедневно. Акклиматизируйте растения, прежде чем выставлять их на улицу, оставляя их где-то в защищенном месте на постепенно более длительное время в течение двухнедельного периода. Следите, чтобы поздний мороз случайно не повредил их! Высаживайте, когда прошла дата последнего ожидаемого мороза.

Позаботьтесь о том, чтобы пересаживать непосредственно в открытый грунт, который был улучшен большим количеством органических веществ, таких как садовый компост. Расположите растения на расстоянии не менее 40 сантиметров друг от друга. Вы также можете сажать в контейнеры объемом не менее 6 литров. Используйте качественный грунт для горшков, обогащенный органическими веществами, и высаживайте молодые перцы так, чтобы поверхность почвы достигала края. Это поможет избежать стекания при каждом поливе.

В более холодном умеренном климате перец зацветет гораздо быстрее, если его выращивать с дополнительной защитой в теплице, коттедже или солнечной комнате. Растения можно выращивать на светлом, солнечном подоконнике.

Выращивание перца

Если вы хорошо позаботились о высадке перца, он должен расти хорошо. Держите растения в вертикальном положении и поощряйте более надежный рост, подтолкнув тростник или колышек к каждому растению, а затем привязав главный стебель к нему шпагатом. Для крупных растений может потребоваться несколько прутьев.

Отщипните точку роста в верхней части, когда растения достигнут примерно 20 сантиметров, чтобы стимулировать растения производить больше ветвей. Это создает более кустистый вид и более здоровые растения с дополнительным эффектом большего количества цветов и фруктов.

Как только они начнут производить цветочные почки, регулярно подкармливайте растения редкими кормами с высоким содержанием калия, например, удобрением для томатов. Часто поливайте растения в сухую погоду, чтобы листья не увядли, поскольку это может вызвать чрезмерный стресс и потенциальные проблемы, такие как гниль цветков или скручивание листьев. В жаркую погоду может потребоваться ежедневный полив. Поддон или подобный резервуар на дне горшков помогает удерживать стекающую воду, чтобы она могла полностью впитываться назад через дренажные отверстия.