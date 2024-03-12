Вам точно по силам вырастить хороший урожай лука, если вы уже задумались о том, как это сделать.

Вырастить хороший урожай лука не так сложно, если вы знаете хорошие советы. Лук можно вырастить из семян, пересадки или маленьких недозрелых луковиц, которые называются сезонами. Время посева зависит от типа используемого вами старта, а также от местного климата. В северных садах лук начинают выращивать весной для уборки урожая в конце лета или осенью. Южные садоводы могут выращивать лук осенью или в конце зимы, чтобы получить урожай в начале лета.

Как вырастить лук из семян

Самый экономичный способ выращивания лука – семена. Семена также обеспечивают наибольшую доступность с точки зрения выбора сортов. Однако выращивание лука из семян также является сложным, поскольку часто встречается неравномерное прорастание. Вы можете выращивать из семян и обеспечить равномерный урожай, начав посев семян в помещении за 10-12 недель до предполагаемой даты пересадки. Чтобы посеять семена непосредственно в сад, сейте семена ранней весной, как только можно будет обрабатывать почву в северных садах. В южных садах высевайте семена прямо осенью или в конце зимы.

Как вырастить лук из наборов

Лук можно выращивать из сеток, которые являются недозрелыми луковицами, выращенными из семян предыдущего сезона. Выращивать из наборов очень легко, но растения могут быть восприимчивы к выдергиванию. Наборы широко доступны в садовых и сельскохозяйственных центрах или можно заказать в каталогах семян. Они дороже семян, а выбор сортов чрезвычайно ограничен. Купите комплекты диаметром не более одного дюйма.

Как вырастить лук из пересадки

Саженцы лука – это лук-севок, который заказывается в семенных компаниях. Они состоят из небольших пучков спящих растений, каждый толщиной из карандаша. Саженцы лука плодоносят надежнее, чем посадки, и менее склонны к пассивированию. Они также, как правило, доступны в большем разнообразии сортов. И саженцы, и наборы можно высаживать в саду, когда температура почвы достигнет 50˚F, примерно за 4-6 недель до средних последних заморозков весной.

Как вырастить хороший урожай лука всего в трех шагах

Подготовьте грядку, добавив удобрение, как описано выше. При необходимости внесите в почву хорошо компостированное органическое вещество. Посадка в бугристые ряды помогает улучшить дренаж тяжелых грунтов. Высаживайте пересаженные растения или посадки лука на глубину от 1 до 1½ дюйма в ряды на расстоянии от 12 до 18 дюймов. Размещайте посадки на расстоянии 4 дюйма друг от друга в рядах. При прямой рассаде сейте семена на глубину от ½ до ¾ дюйма, по 8-12 семян на фут строки. Прорежьте появляющиеся всходы до 4 дюймов друг от друга. Прореженный лук можно есть как лук. Тщательно полейте посадки. Продолжайте орошение и регулярно, но осторожно пропалывайте сорняки, когда весной появятся сорняки.

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