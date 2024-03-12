Каждый, кто ломал телефон, знает, как страдают данные, для которых не была создана резервная копия. Такие вещи, как контакты, сообщения, журналы вызовов и мультимедийные файлы, могут исчезнуть мгновенно, если ваш гаджет не отвечает.
1. Временная реакция экономит ваши деньги
Вы регулярно создаете резервные копии своих данных в вашем аккаунте Google или iCloud? Тогда поздравляем, вы сэкономили время и деньги. Вы можете легко перенести данные из сломанного или старого смартфона.
Все, что вам нужно сделать, это выполнить обычную подсказку по настройке на вашем новом Android или iPhone, войти с помощью аккаунтов Google или идентификатора аккаунта Apple, выбрать восстановление из резервной копии в облаке и вуаля ! Ваши данные вернулись.
Если у вас нет резервной копии файлов, есть другой способ перенести данные со сломанного или старого смартфона.
2. Получение ваших данных проводным способом
Этот процесс работает в трех ситуациях и все они требуют того или иного оборудования. Мы рассмотрим их ниже.
a. Поврежден экран телефона, но сенсорный экран работает
Это может произойти в разных случаях. Например, когда экран треснет после того, как вы его бросите, но сенсорный экран все еще работает. Или когда на экран попадает немного воды, но он все еще пригоден для использования – по крайней мере, частично.
Что вам нужно сделать, это подключить поврежденный телефон к компьютеру с помощью кабеля USB. Убедитесь, что компьютер имеет доступ к устройству, а затем передайте файлы на компьютер.
После этого теперь можно бесплатно переместить резервную копию данных со своего поврежденного телефона на новое устройство.
б. Экран работает, но сенсорный экран не работает
В этом случае экран телефона полностью разбит. Хотя вы все еще видите размытое изображение на экране, ваш сенсорный экран исчез навсегда.
Для следующего трюка нам понадобится набор инструментов:
- Компьютер
- шнур USB
- USB-мышь (ваш шнур должен иметь возможность подключиться к ней)
- USB-разветвитель
- USB-концентратор с HDMI
PS: кабель-разветвитель дешевле, чем концентратор HDMI. Они оба выглядят так.
Поняли все это? хорошо. Вот что ты сделаешь.
- Подключите кабель USB-концентратора/сплиттера к телефону
- Затем подключите мышь к кабелю концентратора/сплиттера.
- Если телефон заблокирован паролем, вы можете использовать мышь, чтобы ввести пароль или нарисовать узор (это требует определенной практики)
- Когда телефон разблокирован, подключите его к кабелю концентратора/сплиттера
- Появится обычный запрос на передачу файлов , дайте разрешение с помощью мыши.
- Память телефона появится в разделе «Мой компьютер» или «Этот ПК», скопируйте и вставьте то, что хотите.
Это все еще простая часть. Что делать, если весь экран пуст и вы ничего не видите? Ой, это тяжело. Но есть еще способ обойти это.
в. Как перенести данные со сломанного или старого смартфона, если экран пуст
Теперь экран вашего телефона полностью пуст. Вы можете услышать, как он звонит и звонит, но вы не видите никаких картинок. Не беспокойтесь, мы можем помочь. Однако для этого вам придется активизировать память.
- Убедитесь, что телефон включен. Вы можете проверить это, позвонив по телефону.
- Подключите его к компьютеру с помощью кабеля USB. Ваш компьютер должен выдать звуковое уведомление, чтобы показать, что он подключен.
- И вот сложная часть. Вам придется угадать, где на вашем телефоне обычно появляется подсказка о передаче файлов . Или вы можете просто коснуться экрана.
Если вы не помните точную позицию подсказки, вы можете найти телефон, точно похожий на ваш, и проверить. Когда вы успешно разрешите, вы увидите память своего телефона на компьютере, а остальные будут легко.
Что делать, если мой телефон полностью разряжен?
Если ваш телефон вообще не представляет никаких признаков жизни, вы ничего не можете сделать, кроме как отнести его в мастерскую. Вы можете попытаться зарядить его и подключить обычным шнуром к ноутбуку. И если вам повезет, ваш ноутбук может распознать устройство без разрешения — они называют это функцией автоматического воспроизведения.
Однако если это не сработает, вам нужно совершить эту поездку. Вы сделали все возможное!
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