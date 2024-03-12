Каждый, кто ломал телефон, знает, как страдают данные, для которых не была создана резервная копия. Такие вещи, как контакты, сообщения, журналы вызовов и мультимедийные файлы, могут исчезнуть мгновенно, если ваш гаджет не отвечает.

1. Временная реакция экономит ваши деньги

Вы регулярно создаете резервные копии своих данных в вашем аккаунте Google или iCloud? Тогда поздравляем, вы сэкономили время и деньги. Вы можете легко перенести данные из сломанного или старого смартфона.

Все, что вам нужно сделать, это выполнить обычную подсказку по настройке на вашем новом Android или iPhone, войти с помощью аккаунтов Google или идентификатора аккаунта Apple, выбрать восстановление из резервной копии в облаке и вуаля ! Ваши данные вернулись.

Если у вас нет резервной копии файлов, есть другой способ перенести данные со сломанного или старого смартфона.

2. Получение ваших данных проводным способом

Этот процесс работает в трех ситуациях и все они требуют того или иного оборудования. Мы рассмотрим их ниже.

a. Поврежден экран телефона, но сенсорный экран работает

Это может произойти в разных случаях. Например, когда экран треснет после того, как вы его бросите, но сенсорный экран все еще работает. Или когда на экран попадает немного воды, но он все еще пригоден для использования – по крайней мере, частично.

Что вам нужно сделать, это подключить поврежденный телефон к компьютеру с помощью кабеля USB. Убедитесь, что компьютер имеет доступ к устройству, а затем передайте файлы на компьютер.

После этого теперь можно бесплатно переместить резервную копию данных со своего поврежденного телефона на новое устройство.

б. Экран работает, но сенсорный экран не работает

В этом случае экран телефона полностью разбит. Хотя вы все еще видите размытое изображение на экране, ваш сенсорный экран исчез навсегда.

Для следующего трюка нам понадобится набор инструментов:

Компьютер

шнур USB

USB-мышь (ваш шнур должен иметь возможность подключиться к ней)