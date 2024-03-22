Парамедик Алексей работает в добровольческом батальоне "Госпитальеры" вместе с отцом Станиславом. У Стнислава не было никакого опыта и медицинского образования, но пошел за сыном на службу и решил стать парамедиком. Вместе отец и сын прошли Запорожское и Херсонское направление, спасали там раненых бойцов ВСУ. В настоящее время они помогают медикам 128 бригады Тро в Донецкой области. Мужчины рассказали общественной свою историю.

Парамедик Алексей рассказал, что начал помогать с первого дня полномасштабного вторжения. К нему присоединился и отец Станислав. Отец парамедика Станислав говорит, что, несмотря на легкость во взаимодействии с сыном, испытывает большую ответственность. Его задача – безопасно вывезти парамедиков и раненых с опасных участков фронта.

"Я уверен на 100% что тот экипаж, который сейчас есть - они спасут кого-либо, в любых условиях, в любой ситуации. Ну, а моя задача уже их безопасно вывести или если нужна моя помощь - то я тоже присоединяюсь к их работе. У нас все парамедики и мы экипаж, который взаимозаменяем. Если вдруг что-то с кем-то происходит — мы можем друг друга заменять", – говорит Станислав.

Парамедик Алексей вспоминает свой опыт на фронте, в том числе тяжелые моменты, например помощь раненому с ампутированными ногами, которые навсегда остались в его памяти. Он подчеркивает, что в моменты кризиса эмоции отступают, позволяя ему действовать быстро и эффективно благодаря приобретенному опыту.

Он отмечает, что в данный момент важно не сдаваться и не опускать руки.

"Если мы позволим себе устать, то все будет потеряно. А сейчас когда сеют много измены, на сегодняшний день – это очень важный вопрос, и когда ты все это видишь с двух сторон: то есть и со стороны фронта, и с гражданской какой-то позиции — наверное, правда где-то посередине и нельзя останавливаться», – рассказал парамедик.



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