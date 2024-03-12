Некоторые украинские военные могут рассчитывать на пожизненные выплаты по окончании службы.

Некоторые военные из Украины могут получать пожизненную социальную помощь после окончания военной службы. Размер этого пособия может составлять до 50% от минимального прожиточного уровня для лиц с ограниченными возможностями.

Такие права закреплены в Законе "О пенсионном обеспечении".

Кто может получить пожизненные выплаты Согласно украинскому законодательству право на пожизненное материальное обеспечение и социальные гарантии имеют военнослужащие с инвалидностью первого-третьего уровней, связанной со службой в военных силах. Размер таких выплат зависит от уровня инвалидности и минимального прожиточного уровня:

для инвалидов первого уровня выплачивается 50% минимального прожиточного уровня для лиц с ограниченными возможностями; для инвалидов второго уровня – 40% от минимального прожиточного уровня; для инвалидов третьего уровня – 30% от минимального прожиточного уровня. В 2024 году минимальный прожиточный уровень повысился до 2361 гривен.

Участники Второй мировой войны, старше 85 лет, получают льготы, предусмотренные для инвалидов первого уровня.

Единоразовые выплаты лицам с инвалидностью Также законодательство предусматривает предоставление военнослужащим, получившим инвалидность во время службы, единовременной финансовой помощи.

Соответствующие выплаты предоставляются в трех случаях:

в случае, если инвалидность возникла от травмы, заболевания или ранения, полученных во время боевых действий, повлекших потерю трудоспособности; если инвалидность вызвана травмами, заболеваниями или ранениями, полученными при исполнении служебных обязанностей или в процессе службы; если военный получил травму, заболевание или ранения во время исполнения служебных обязанностей, повлекших частичную потерю трудоспособности без назначения группы инвалидности, однако степень потери трудоспособности установлена ​​не позднее, чем через три месяца после его увольнения со службы. Какие изменения готовят для ветеранов Ранее Комитет Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов сообщил, что пожизненные льготы для участников боевых действий предлагают превратить в двухлетнюю и трехлетнюю финансовую стипендию.

Там отметили, что сейчас насчитывается около миллиона ветеранов войны, и их количество растет, и после войны украинским властям будет трудно обеспечить всех пожизненными льготами.

Между тем, финансовая стипендия будет зависеть от должности военного, срока службы и количества выполненных боевых задач.

"Есть серьезная проблема с пожизненными льготами участников боевых действий, когда-то предусмотренных политиками в действующем законодательстве без учета возможностей государственного бюджета. Некоторые из этих льгот не работают. Даже в мирное время такое большое число льгот государственный бюджет не способен компенсировать", - считают в соответствующем комитете Верховной Рады Украины.

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