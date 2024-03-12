Некоторые военные из Украины могут получать пожизненную социальную помощь после окончания военной службы. Размер этого пособия может составлять до 50% от минимального прожиточного уровня для лиц с ограниченными возможностями.

Такие права закреплены в Законе "О пенсионном обеспечении".

Кто может получить пожизненные выплаты Согласно украинскому законодательству право на пожизненное материальное обеспечение и социальные гарантии имеют военнослужащие с инвалидностью первого-третьего уровней, связанной со службой в военных силах. Размер таких выплат зависит от уровня инвалидности и минимального прожиточного уровня:

для инвалидов первого уровня выплачивается 50% минимального прожиточного уровня для лиц с ограниченными возможностями; для инвалидов второго уровня – 40% от минимального прожиточного уровня; для инвалидов третьего уровня – 30% от минимального прожиточного уровня. В 2024 году минимальный прожиточный уровень повысился до 2361 гривен.

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Участники Второй мировой войны, старше 85 лет, получают льготы, предусмотренные для инвалидов первого уровня.

Единоразовые выплаты лицам с инвалидностью Также законодательство предусматривает предоставление военнослужащим, получившим инвалидность во время службы, единовременной финансовой помощи.

Соответствующие выплаты предоставляются в трех случаях:

в случае, если инвалидность возникла от травмы, заболевания или ранения, полученных во время боевых действий, повлекших потерю трудоспособности; если инвалидность вызвана травмами, заболеваниями или ранениями, полученными при исполнении служебных обязанностей или в процессе службы; если военный получил травму, заболевание или ранения во время исполнения служебных обязанностей, повлекших частичную потерю трудоспособности без назначения группы инвалидности, однако степень потери трудоспособности установлена ​​не позднее, чем через три месяца после его увольнения со службы. Какие изменения готовят для ветеранов Ранее Комитет Верховной Рады по социальной политике и защите прав ветеранов сообщил, что пожизненные льготы для участников боевых действий предлагают превратить в двухлетнюю и трехлетнюю финансовую стипендию.

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Там отметили, что сейчас насчитывается около миллиона ветеранов войны, и их количество растет, и после войны украинским властям будет трудно обеспечить всех пожизненными льготами.

Между тем, финансовая стипендия будет зависеть от должности военного, срока службы и количества выполненных боевых задач.

"Есть серьезная проблема с пожизненными льготами участников боевых действий, когда-то предусмотренных политиками в действующем законодательстве без учета возможностей государственного бюджета. Некоторые из этих льгот не работают. Даже в мирное время такое большое число льгот государственный бюджет не способен компенсировать", - считают в соответствующем комитете Верховной Рады Украины.

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