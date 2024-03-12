Украинцам рассказали, какие изменения произошли в денежной помощи для потерявших работу в 2024 году.

Украинцы, потерявшие работу в 2024 году, получат измененный размер выплат от государства. Об этом сообщает одна из областных военных администраций.

Согласно новому законодательству, каждый потерявший работу имеет право на пособие по безработице. Для того чтобы ее получить необходимо получить статус безработного.

Максимальная сумма пособия для безработных выросла в этом году. В условиях военного положения эта сумма не может превышать минимальную заработную плату, установленную на 1 января каждого года. В январе она выросла на 400 гривен и еще 900 гривен будет добавлено в апреле 2024 года.

В данный момент размеры выплат составляют:

1,5 тыс. гривен (минимальное пособие по безработице);

7,1 тыс. гривен (максимальная помощь по безработице).

Продолжительность выплаты пособия не может превышать 90 календарных дней, а для лиц предпенсионного возраста — 360 календарных дней.

Также была установлена ​​минимальная помощь по безработице в размере 2,5 тыс. гривен:

для тех, кто взят на учет в центре занятости, но не имеет необходимых документов для статуса безработного. Это назначено на 120 дней;

для переселенцев, находящихся на временно оккупированных или боевых территориях, информация о которых находится в госреестрах.

Также изменились выплаты за общественно-полезный труд. В рамках проекта "Армия восстановления" безработные могут присоединиться к такой работе и получать соответствующее вознаграждение.

Этот труд оплачивает Фонд соцстрахования на случай безработицы. Сумма составляет полторы минимальной заработной платы. Раньше это было 10,05 тыс. гривен, но с начала года он вырос до 10,65 тыс. гривен. Второе повышение запланировано на 1 апреля 2024 г. до 12 тыс. гривен.

Во время военного пособия пособие по безработице назначается с первого дня после получения статуса безработного.

Для того чтобы получить статус безработного и оформить пособие, нужно:

обратиться в ближайший центр занятости;

подать заявку через "Действие".

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