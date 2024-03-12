Весенние заморозки могут погубить рассаду перца, баклажанов, перца и других овощей, поэтому следует знать, как этого не допустить.

Защитить рассаду перца, капусты, баклажанов и других овощей пожна посадкой в ​​зарытую почву, однако температура может опуститься до таких низких значений, что погибнет даже тепличная рассада.

Так, следует помнить, что рассада белокочанной капусты способна пережить похолодание до -5 градусов.

По словам опытных хозяев, если растения не закалены перед высадкой, это может привести к их гибели и при температуре 0 градусов.

Перцы остановятся в росте при +15 градусах, но критической для них является температура в +3 градуса. Растение погибнет при дальнейшем понижении температуры.

Как уберечь рассаду перца, капусты и баклажанов от заморозков.

Губительной для баклажанов может стать температура ниже плюс десяти, если продержится длительное время.

При приближении весенних заморозков важно правильно утеплить парник и растения. Так, одним из самых эффективных способов обогрева парника во время заморозков – воздушный. Лучше всего использовать приборы с терморегуляторами.

А вот один из самых простых способов, который позволит уберечь рассаду перца, капусты и других овощей от заморозков – биологический. Для этого можно использовать навоз, опилки, компост, бытовой органический мусор. Скошенную траву или листья можно использовать, если добавить навоз или помет.

Как уберечь рассаду перца, капусты и баклажанов от заморозков.

Спасти рассаду перца, капусты и других овощей может помочь просто сухая скошенная трава.

При несильных и непродолжительных заморозках помочь спасти рассаду могут даже свечи, которые выделяя тепло и инфракрасное излучение обогревают парник.

Также рассаду прикрывают пластиковыми бутылками со срезанным дном, а сверху дополнительно растягивают плотный спанбонд, старые одеяла или другие материалы.

Еще один способ спасти рассаду перца и капусты от заморозков – бутыли с горячей водой. Их просто раскладывают вблизи рассады с вечера.

Последние новости Украины:

Как вырастить баклажаны: секреты, которые обеспечат хороший урожай.

Как посеять семена перца для шикарного урожая: хозяйка показала хитрый способ.

Чем лучше обработать семена перца, баклажанов и томатов.