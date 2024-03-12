На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами ностальгическим рецептом вкуснейшей порционной пиццы, как в школе.

Для теста на пиццу нам понадобятся следующие ингредиенты:

  • мука – 300 г
  • сахар – 50 г
  • яйцо – 1 шт.
  • дрожжи сухие – 4 г
  • молоко теплое – 150 г
  • соль
  • щепотка ванили
  • масло сливочное растопленное – 25 г
  • растительное масло - 25 г

Для начинки шеф-повар взяла:

  • кетчуп нежный – 150 г
  • колбаса докорская или молочные сосиски - по вкусу (примерно 300 г)
  • огурец соленый - 1 большой
  • сыр твердый – по вкусу (примерно 250 г)

рецепт, "Мастер Шеф"

Сначала делаем опару: смешиваем дрожжи, сахар, теплое молоко и 50 г муки, оставляем смесь на 15 минут до образования пены.

Далее к опаре добавляем яйцо, растительное масло, растопленное сливочное масло, соль и ваниль, замешиваем тесто, накрываем его и оставляем в теплом месте на 1 час.

Когда тесто поднимется, делим его на части массой примерно по 80-120 г каждый, формируем шарики, накрываем и оставляем еще на 10-15 минут.

Раскатываем каждый кусочек теста в корж толщиной примерно 0,5 см.

"Каждый корж накрываем, пока раскатываем другие. Должны постоять еще минут 10", – объясняет Валентина Кущ.

Смазываем тесто кетчупом, выкладываем нарезанные кубиками колбасу и огурец, тертый сыр и запекаем пиццы в разогретой до 180 градусов духовке примерно в течение 20 минут.

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