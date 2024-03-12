На своей странице в Instagram шеф-повар Валентина Кущ поделилась с украинцами ностальгическим рецептом вкуснейшей порционной пиццы, как в школе.
Для теста на пиццу нам понадобятся следующие ингредиенты:
- мука – 300 г
- сахар – 50 г
- яйцо – 1 шт.
- дрожжи сухие – 4 г
- молоко теплое – 150 г
- соль
- щепотка ванили
- масло сливочное растопленное – 25 г
- растительное масло - 25 г
Для начинки шеф-повар взяла:
- кетчуп нежный – 150 г
- колбаса докорская или молочные сосиски - по вкусу (примерно 300 г)
- огурец соленый - 1 большой
- сыр твердый – по вкусу (примерно 250 г)
Сначала делаем опару: смешиваем дрожжи, сахар, теплое молоко и 50 г муки, оставляем смесь на 15 минут до образования пены.
Далее к опаре добавляем яйцо, растительное масло, растопленное сливочное масло, соль и ваниль, замешиваем тесто, накрываем его и оставляем в теплом месте на 1 час.
Когда тесто поднимется, делим его на части массой примерно по 80-120 г каждый, формируем шарики, накрываем и оставляем еще на 10-15 минут.
Раскатываем каждый кусочек теста в корж толщиной примерно 0,5 см.
"Каждый корж накрываем, пока раскатываем другие. Должны постоять еще минут 10", – объясняет Валентина Кущ.
Смазываем тесто кетчупом, выкладываем нарезанные кубиками колбасу и огурец, тертый сыр и запекаем пиццы в разогретой до 180 градусов духовке примерно в течение 20 минут.
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