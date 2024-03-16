Украинцы, страдающие тяжелой болезнью, могут получить субсидию, информирует Пенсионный фонд Украины. Однако не только болезнь может служить основанием для назначения субсидии, но и другие сложные жизненные обстоятельства.

Чтобы получить субсидию по тяжелой болезни, нужно соответствовать определенным условиям.

Одним из препятствий в получении субсидии является то, что лицо трудоспособного возраста не работает или не учится. Однако существуют случаи, когда отсутствие работы не препятствует получению субсидии. Согласно пояснениям Пенсионного фонда, это может произойти в случае продолжительной болезни и сложных жизненных обстоятельств. В таких случаях субсидия назначается по заключению врачебно-консультативной комиссии, диагностирующей длительную болезнь.

Согласно решению Правительства, субсидию на жилье могут получать лица, которые:

обучались в дневной форме;

зарегистрированы как безработные;

получали социальные выплаты, такие как помощь при рождении или усыновлении ребенка, помощь лицам с инвалидностью, пособие по уходу за людьми с психическими расстройствами, помощь тем, кто не имеет права на пенсию и социальная помощь при достижении пенсионного возраста при отсутствии права на пенсионные выплаты, выплаты по безработице, пособие малообеспеченным лицам;

получали социальные сервисы;

пропавшими без вести находились в плену;

имели лишение или ограничение свободы, арест;

имели наркотическую или алкогольную зависимость;

ухаживали за ребенком на дому без сохранения заработной платы;

за ними уплачен единый взнос не менее минимального размера в течение требуемого периода;

самостоятельно воспитывают ребенка в возрасте до 6 лет или детей с инвалидностью.

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